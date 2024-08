Adesso parlo io, la mia verità

La risposta Silvia Manes (figlia del pensionato 76 enne aggredito dal bagnino sulla spiaggia di Rimini)





Salve a tutti Vorrei dire anch’io due parole visto che sono parte in causa. Mi chiamo Penny e secondo il salvataggio sono il FEROCISSIMO cane che sabato stava aggredendo un altro cane in spiaggia. Una spiaggia totalmente deserta sia di bagnanti che di cani visto che era appena finito un forte temporale. Mi dispiace essere descritta come un cane aggressivo e violento primo perché anche volendo non ho proprio il fisico adatto infatti io sono una cucciolotta di un anno e un mese e peso tra sì e no 5 6kg Sono anzi molto giocherellona e allegra e sempre in cerca di coccole e carezze Voglio precisare che io non ho aggredito nessuno e ci tengo molto a questa precisazione. Non sono quella bestia feroce che il FANTASIOSO salvataggio ha descritto Grazie dell’attenzione Penny