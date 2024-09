Aereo si schianta e prende fuoco: morti tra le fiamme una studentessa quindicenne e il suo istruttore

Tragedia a Premariacco: morti un’istruttrice e una studentessa di 15 anni in un incidente aereo durante un evento di orientamento al volo.





Un gravissimo incidente aereo si è verificato a Premariacco, in Friuli Venezia Giulia, dove una giovane studentessa di 15 anni del Liceo aeronautico Volta di Udine e il suo istruttore di volo di 31 anni, Simone Fant, hanno perso la vita a seguito di un tragico schianto del velivolo. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’aviosuperficie di San Mauro durante una giornata di orientamento al volo organizzata dall’istituto scolastico.

Il velivolo, uno Storch 2.0 della Fly Synthesis, ha preso il volo nel pomeriggio di lunedì 2 settembre, mentre l’istruttrice e la sua allieva stavano sorvolando l’area dell’aviosuperficie Fly & Joy. Dopo circa quaranta minuti di volo, per cause ancora da accertare, l’aereo è precipitato improvvisamente al suolo in un impatto devastante. L’atterraggio si è trasformato in un dramma, innescando un incendio che ha avvolto rapidamente il mezzo. Niuno dei due occupanti ha potuto salvarsi a causa della gravità delle ustioni riportate.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori che hanno provveduto a trasportarli d’urgenza presso l’ospedale di Udine, entrambi sono deceduti poco dopo a causa delle ferite riportate. Le condizioni critiche in cui si trovavano hanno reso inutili gli sforzi dei medici, già all’opera per tentare di salvare le loro vite.

In aggiunta alle ambulanze del 118, sul luogo dell’incidente sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme intorno all’aereo e impedire che si propagassero alle aree circostanti, e i Carabinieri, i quali hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto.

Stando a quanto riportato, la tragica scena si è consumata sotto gli occhi di altri studenti che partecipavano all’evento. La ragazza aveva l’opportunità di effettuare il suo primo volo nell’ambito di un progetto di orientamento scolastico pensato per il Liceo delle Scienze Applicate Progetto Aeronautico di Udine, dove un gruppo di otto allievi era coinvolto in attività formative legate al volo.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, il velivolo era decollato intorno alle ore 16:00 e dopo circa 40 minuti, si è verificato l’impatto fatale. “Da quelle che sono state le descrizioni, il pilota pare stesse effettuando una ‘riattaccata’, un tentativo di riprendere il volo dopo un atterraggio, ma purtroppo il decollo si è interrotto a pochi metri da terra, culminando nello schianto avvenuto a circa cento metri dalla pista,” ha dichiarato alla Tgr il presidente dell’associazione che gestisce l’aviosuperficie. Questo volo dimostrativo vedeva un pilota con oltre 500 ore di volo, delle quali più di 100 passate come istruttore. Al termine dell’incidente, l’area e i resti dell’aereo sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri, secondo le indicazioni della Procura.