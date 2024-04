“Affari Tuoi” attira più di 6 milioni di spettatori con un share del 28,4%. Il pubblico si è raccolto attorno ad Amadeus dopo il suo annuncio di lasciare la Rai?

Il pubblico televisivo ha risposto in modo sorprendente alla notizia del divorzio professionale tra Amadeus e Rai1, sintonizzandosi in massa per l’ultima puntata di “Affari Tuoi”. Questo episodio, registrato giorni prima dell’annuncio ufficiale, ha attratto 6.107.000 spettatori, stabilendo un nuovo record di share del 28,4% per la rete. Durante la trasmissione, i picchi di audience hanno raggiunto i 7.9 milioni di telespettatori e un impressionante 36,6% di share, dimostrando l’immensa popolarità del conduttore e del format del game show.





Il fenomeno Amadeus non si è limitato solo agli schermi televisivi. Poco prima di questa trasmissione record, il conduttore aveva annunciato la fine della sua collaborazione con il servizio pubblico attraverso un video su Instagram, che ha rapidamente superato i tre milioni di visualizzazioni e ha suscitato ampio interesse nei media, inclusi passaggi al “Tg1” e al “TgLa7”. Questa mossa ha segnato un cambiamento significativo nella comunicazione di notizie di questo calibro, deviando dalla tradizionale nota stampa.

Amadeus continuerà a guidare “Affari Tuoi” fino al 1° giugno. Ha in programma eventi speciali come la conduzione dell’evento “Una Nessuna Centomila” all’Arena di Verona con Fiorella Mannoia a maggio, e farà un’apparizione nell’ultima puntata stagionale di “Viva Rai2”, come confermato dal suo amico Fiorello, il 10 maggio. Questi appuntamenti rappresentano le ultime occasioni per il pubblico di vedere Amadeus al timone di programmi Rai, prima del suo passaggio al canale Nove di Warner Bros Discovery nella prossima stagione televisiva.

Durante la sua permanenza in Rai, Amadeus non solo ha ottenuto successi significativi come la direzione artistica del Festival di Sanremo, che ha fruttato record su record in termini di audience e introiti pubblicitari, ma ha anche elevato il profilo di “Affari Tuoi” a fenomeno mediatico. Stime indicano che i programmi condotti da Amadeus hanno generato circa 100 milioni di euro in pubblicità, sottolineando il suo impatto notevole sul panorama televisivo italiano.

Mentre Amadeus si prepara a lasciare il servizio pubblico, la curiosità si accende su come sarà il suo futuro televisivo su Nove, e se sarà in grado di replicare o superare i successi ottenuti con la Rai. Questo trasferimento si annuncia come uno dei più significativi nella storia recente della televisione italiana, segnando un potenziale cambio di direzione nel modo in cui i talenti influenzano le dinamiche di programmazione e audience nei diversi network.