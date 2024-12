Affari Tuoi dell’11 dicembre, quanto ha vinto Osvaldo “non Bevilacqua”? Tutti i dettagli della partita

Osvaldo, soprannominato “Non Bevilacqua”, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 11 dicembre. Originario del Trentino Alto Adige, Osvaldo ha alle spalle una lunga carriera nel settore degli alimentari, iniziata a soli 14 anni. Ora pensionato, Osvaldo vive circondato dall’affetto della sua famiglia: i due figli, Nicole e Mirko, i nipotini e la sua seconda moglie, madre di Chiara, la figliastra con cui ha partecipato al gioco. Il pacco iniziale di Osvaldo era il numero 17, tradizionalmente associato a superstizioni negative.





Il gioco e le offerte del Dottore

La partita si apre con una prima offerta del Dottore di 39mila euro, che Osvaldo e Chiara rifiutano senza esitazioni. Poco dopo, il Dottore propone un cambio di pacco. Osvaldo accetta, scambiando il 17 con l’11, un numero a lui caro. “L’11 è la data di nascita di mia moglie, che mi ha salvato la vita. Per me, lei è tutto”, ha dichiarato emozionato.

La scelta si rivela fortunata: aprendo il pacco 17, scoprono che conteneva solo 5 euro. “Io non vorrei essere nei panni del Dottore questa sera”, commenta ironico Stefano, il conduttore del programma.

Il gioco prosegue con una serie di scelte strategiche. Osvaldo elimina progressivamente i pacchi meno favorevoli: prima 10mila euro, poi 100 euro. La seconda offerta del Dottore arriva a 50mila euro, ma Osvaldo e Chiara decidono di rischiare e continuano il gioco. Eliminano il pacco contenente 30mila euro, rimanendo con opzioni ancora allettanti: 50mila, 75mila, 200mila e 300mila euro.

Momenti decisivi e tensione crescente

La terza offerta del Dottore rimane stabile a 50mila euro. Nonostante i rischi, Chiara convince Osvaldo a proseguire. La tensione sale quando il pacco successivo rivela 75mila euro. Poco dopo, però, arriva una grande sorpresa: il temuto pacco blu dello zero viene eliminato. Campane a festa e un’esplosione di gioia in studio segnano questo momento decisivo: da quel punto in poi, la coppia si garantisce una vincita sostanziosa.

L’offerta del Dottore sale quindi a 65mila euro, ma Osvaldo e Chiara scelgono ancora di continuare. Con una serie di tiri emozionanti, Osvaldo elimina prima i 50mila euro e poi i 300mila euro, restringendo le opzioni finali ai 5mila, 20mila e 200mila euro.

La decisione finale e il colpo di scena

L’ultima offerta del Dottore è di 50mila euro. Questa volta, Osvaldo e Chiara decidono di accettare, assicurandosi una vincita significativa. Tuttavia, nel gran finale, il colpo di scena: aprendo il pacco scelto, si scopre che conteneva ben 200mila euro. Se avessero proseguito fino all’ultimo, avrebbero portato a casa una cifra record.

Il pubblico in studio ha applaudito calorosamente il percorso di Osvaldo e Chiara, che hanno saputo affrontare il gioco con coraggio e determinazione. Nonostante la vincita potesse essere ancora maggiore, il risultato ottenuto ha comunque regalato loro grande soddisfazione e un finale indimenticabile.