Affari Tuoi, Harley guadagna 20mila euro: «Combatto un tumore, trovato il gioco in chemioterapia»

La puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 22 aprile ha messo in luce la storia toccante di Harley Zuriatti, una concorrente che ha affrontato la sfida del gioco con coraggio e determinazione nonostante le avversità legate alla sua salute.





Harley, accompagnata dal fidanzato Andrea, ha condiviso la sua esperienza con il pubblico del programma. Nonostante cercasse di sdrammatizzare, le sue parole hanno commosso molti spettatori. La giovane donna lotta contro il tumore all’utero e, pochi giorni dopo la registrazione della puntata, sarebbe dovuta tornare in ospedale per un’operazione. Ha deciso di dedicare la sua partita a tutti i malati oncologici, mostrando una grande generosità e determinazione.

Harley, il cui nome è legato alla passione del padre per le Harley Davidson, è in coppia con Andrea da più di quattro anni. Sebbene il matrimonio sia nei loro piani futuri, al momento si concentrano sul superare le sfide che la vita ha loro posto davanti.

Durante la partita, Harley ha raccontato la sua storia, sottolineando il legame profondo che ha con Affari Tuoi. Ha espresso la sua gratitudine per il gioco, che ha scoperto durante la chemioterapia, e per il coraggio che le ha dato nel credere in sé stessa. Nonostante la malattia, ha trovato la forza di affrontare le sfide e di trasmettere speranza agli altri malati oncologici.

Il Momento Decisivo

Alla fine della partita, Harley e Andrea si sono trovati di fronte a tre pacchi contenenti numeri significativi per lei. Ha scelto di tenere il pacco numero 4, simbolo del giorno in cui ha perso sua nonna a causa dello stesso tumore che lei combatte. Nonostante la mancata vincita dei 200.000 euro, la coppia ha portato a casa 20.000 euro e soprattutto l’affetto del pubblico, che li ha sostenuti fino alla fine.

Celebrazione e Ottimismo

Harley ha recentemente festeggiato il suo compleanno con una torta speciale che ricorda la sua partecipazione ad Affari Tuoi. Nonostante le sfide affrontate, la sua gioia e il suo ottimismo sono rimasti intatti. L’operazione di rimozione dell’utero è andata bene e lei sorride felice per il traguardo raggiunto.