Le aziende di Chiara Ferragni e Fedez hanno ottenuto 500mila euro in finanziamenti pubblici

Nel corso dell'ultimo anno, Fedez e Chiara Ferragni sono stati beneficiari di fondi pubblici.





Questi sono stati trasferiti nei conti delle imprese ad essi riconducibili. La rivendicazione di questa circostanza è attribuita a Open, e Mattino 5 l’ha successivamente riferita, sottolineando che nel totale si parla di quasi mezzo milione di euro. Queste sovvenzioni derivano primariamente dal Ministero del Made in Italy e delle Imprese e anche dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze grazie ai contributi a fondo perduto istituiti per la crisi da Covid19. La quota più grande sarebbe andata alle imprese legate al rapper.

Secondo l’avvocato Riccardo Lanzo, le sovvenzioni “proporzionalmente non hanno pesato troppo e erano indirizzate a imprese in difficoltà, mentre le loro aziende non sembrano esserlo. Nel 2020, l’azienda di Chiara Ferragni registrava un profitto di oltre 5 milioni di euro, superiore a quello del 2019“. Federica Panicucci interviene affermando che, mentre avevano legalmente diritto a queste sovvenzioni, avrebbero potuto non richiederle, sollevando quindi un problema deontologico.

L’entità aziendale di Chiara Ferragni ha ricevuto poco più di 150mila euro nel corso dello scorso anno, secondo il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Il maggiore contributo, pari a circa 116mila euro, è stato ottenuto dalla società Sisterhood lo scorso aprile attraverso l’ agevolazione Irap. Inoltre, la Tbs Crew srl ha beneficiato di un ulteriore aiuto di circa 16mila euro nello stesso periodo. Poi ci sono aiuti di quasi 18mila euro per la Fenice srl da gennaio ad aprile 2023 attraverso quattro decreti della Regione Lombardia. Per quanto riguarda l’anno corrente, non sono emersi ulteriori contributi o sovvenzioni.

Da parte sua, Fedez non è stato meno beneficiario di Chiara Ferragni rispetto ai fondi ottenuti. Secondo Open, il totale delle sovvenzioni accordate dallo Stato al rapper è di circa 282mila euro, tutti erogati nel corso dell’anno attualmente in corso. Il grosso di questo importo è andato alla ZDF srl , ricevendo circa 270mila euro. Inoltre, sono arrivati due contributi del medesimo importo, circa 60mila euro, dal Ministero del Made in Italy e delle Imprese, attraverso un contributo a fondo perduto legato alla pandemia. Lo stesso vale per il contributo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate lo scorso marzo. Per quanto riguarda la Zedef, la compagnia di Fedez, ha acquisito 10mila euro. Il marito di Chiara Ferragni ha anche beneficiato di un aiuto regionale, in particolare dalla Regione Lombardia con un’esenzione contributiva di circa 1.300 euro per la Doom srl, che poi a gennaio si è fusa con la Zdf.