Alan Friedman perde un dente durante Ballando con le stelle

Ennesimo infortunio a Ballando con le stelle: questa volta a farne le spese è Alan Friedman. L’evento è stato narrato dallo stesso Friedman durante la recente puntata di Domenica In, rivelando una situazione a dir poco tragicomica. Sabato sera, intanto, anche Nina Zilli ha fatto notizia: costretta a ritirarsi a causa di una frattura a una costola, la cantante si è presentata in lacrime davanti a giuria e pubblico, lamentando un presunto rischio di aggravamento della sua condizione. “Il medico mi ha consigliato un riposo assoluto per due o tre settimane”, ha comunicato Zilli, evidenziando l’entità del suo infortunio.





Fabio Canino ha tentato di rassicurare Zilli, suggerendo alternative per le coreografie. “Ci sono modi per ballare senza sovraccaricare le costole o il piede, magari usando sedie o materassi”, ha osservato, mostrando un certo ottimismo per la partecipazione della cantante, che formalmente è ancora in gara ma potrebbe dover rinunciare alle prossime esibizioni.

Ballando con le stelle: il curioso incidente di Alan Friedman

Un momento che ha lasciato tutti a bocca aperta, ma fortunatamente non mette in pericolo la gara di Alan Friedman. Il noto conduttore ha rivelato di aver perso un dente in un episodio singolare avvenuto poco prima della sua esibizione. “È tutto vero. Ho perso un dente proprio dietro le quinte, nella sala delle stelle”, ha dichiarato Friedman con una certa dose di ironia.

Raccontando l’accaduto, Friedman ha spiegato: “Mi ero avvicinato al tavolo dei dolci, dove mi sono concesso un grande pezzo di cioccolato. Ho dato un morso deciso e, con sorpresa, il dente è caduto!”

Alan Friedman e il dente caduto a #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/NthJ2RrP61 — Roberto Mallò (@robymallo) 27 ottobre 2024

Visibilmente divertito, ha descritto la sua entrata in pista: “Ero un po’ disorientato e, durante una presa, ho perso il controllo e ho fatto scivolare Giada Lini. E per non farci mancare nulla, ho il dente qui in mano” ha concluso, mostrandolo alle telecamere mentre rideva dell’assurdità della situazione.