Alessandro ad Affari Tuoi chiude in modo disastroso: scambia 75mila euro con un pacco blu

Sabato 28 dicembre, protagonista di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è stato Alessandro, concorrente veneto che ha affrontato la sfida con entusiasmo e determinazione. Presentandosi come una persona dai mille interessi — “Sono responsabile commerciale, mental coach, istruttore di tennis, personal trainer e mezzo cantante” — Alessandro era accompagnato dalla figlia Francesca, che ha descritto il proprio percorso di studi e lavoro: “Mi sto laureando in lingue per il commercio internazionale e faccio anche la modella”.





La partita di Alessandro ha preso il via con una perdita importante: il primo pacco scelto, quello della Liguria, conteneva 300mila euro. Poco dopo, è stata Francesca a chiamare il secondo pacco, che ha eliminato altri 200mila euro. La tensione era palpabile, ma Alessandro ha dimostrato calma e spirito sportivo.

La partita tra meditazione e colpi di scena

Dopo un momento di riflessione e un mantra corale guidato da De Martino — “Ora tu mi trovi un pacco blu” — la fortuna ha cominciato a girare. Alessandro ha aperto un pacco blu con zero euro, seguito da scelte che hanno eliminato importi più contenuti come 15mila euro e 100 euro. La prima chiamata del dottore ha offerto 17mila euro, ma Alessandro ha deciso di rifiutare e continuare il gioco.

Il pacco del Molise ha portato via 6mila euro, mentre quello dell’Abruzzo conteneva solo 50 euro. Il secondo intervento del dottore ha offerto ad Alessandro la possibilità di cambiare il pacco numero 20 con il numero 11, una scelta motivata dai ricordi personali del concorrente: “Quando praticavo calcio giocavo con il numero 9 e il numero 11. Il 9 non mi ha portato bene prima, quindi prendo l’11”.

Il pacco appena cambiato conteneva 75mila euro, lasciando un mix di speranza e tensione per il prosieguo della partita. Alessandro ha continuato ad aprire pacchi con importi ridotti, come 75 euro e 10mila euro, fino ad arrivare alla Campania, il cui pacco conteneva ben 50mila euro, una cifra che avrebbe fatto comodo.

La regione fortunata: un sogno che sfuma

Arrivato alla fase finale, Alessandro ha avuto la possibilità di scegliere la regione fortunata. La decisione è stata accompagnata da riflessioni personali e il supporto della figlia Francesca: “Io gli dico di seguire il suo istinto, la partita è sua”. Dopo un momento di indecisione, Alessandro ha scelto la Toscana, ma purtroppo non era la regione vincente.

Nonostante l’esito, il concorrente ha affrontato il momento con serenità: “Io sono uno molto fatalista, credo che nella vita tante cose siano segnate. Ringrazio tutti, da te, Stefano, a chi lavora dietro le quinte. Se doveva andare così, va bene lo stesso”.

Un’esperienza indimenticabile

L’avventura di Alessandro e Francesca ad Affari Tuoi si è conclusa senza il premio sperato, ma con un grande applauso da parte del pubblico e il riconoscimento del conduttore Stefano De Martino, che ha salutato il concorrente definendolo “un vero sportivo”. Un’esperienza che ha unito padre e figlia in una sfida piena di emozioni, dimostrando che il vero premio, a volte, è vivere il momento.