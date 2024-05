Alex Britti presenta il singolo “Uomini” e racconta di suo figlio Edoardo: “Non mi chiamate ‘mammo’”

Il cantautore riflette sulla posizione dell’uomo nella società moderna e sulla sua esperienza di genitorialità, con il nuovo singolo “Uomini”.





Alex Britti, uno dei cantautori italiani più amati, è tornato sotto i riflettori con un nuovo singolo, “Uomini”. La canzone esplora il tema della mascolinità nell’era moderna, mettendo in luce come i ruoli di genere si siano evoluti: “ormai ci siamo liberati/i generi non sono più classificati”. Britti utilizza questa occasione per riflettere anche sulla sua esperienza personale di padre separato, dopo la fine della relazione con l’ex compagna Nicole, di 22 anni più giovane di lui.

La paternità secondo Alex Britti

In una recente intervista rilasciata a Repubblica, Alex Britti ha parlato del suo nuovo singolo e della sua vita come padre. Il cantautore ha raccontato come la nascita di suo figlio abbia acceso in lui una serie di emozioni e responsabilità inaspettate:

“Quando è nato mio figlio, si sono attivate delle valvole in me che hanno funzionato perfettamente. Mi rendo conto che non sono un caso unico: quando porto mio figlio a nuoto, vedo molti altri padri. Ho un affidamento condiviso e quando vado a scuola incontro tanti altri padri. Mi sono separato presto, portavo mio figlio in vacanza ed è stato sempre tutto molto naturale.”

Britti si è espresso anche contro l’uso del termine “mammo”:

“Mi incazzo con chi mi definisce un ‘mammo’, sono un papà di oggi. Penso sempre a quando mio padre mi portò fuori per la prima volta, avevo 4 anni, all’epoca non si usava. Per fortuna le cose cambiano, ma non ho mai sentito di fare un sacrificio.”

Il legame speciale con il figlio Edoardo

Edoardo, nato nel 2017 dalla relazione con Nicole, è al centro della vita di Britti. Il cantante ha parlato del loro rapporto in diverse occasioni, raccontando come, nonostante gli impegni di lavoro, ha sempre cercato di essere presente per suo figlio.

Per un certo periodo, Alex Britti si è allontanato dalla musica per dedicarsi completamente alla paternità, specialmente dopo la fine della relazione con Nicole nel 2021. In un’intervista al Corriere della Sera, ha descritto il loro rapporto speciale:

“Non potrei pensare alla mia vita senza il rapporto quotidiano con mio figlio. Abbiamo intimità e complicità in tutto, anche se non voglio fare l’amico di mio figlio. Però ci divertiamo. C’è una foto in cui lui avrà avuto due mesi: stiamo sdraiati sul letto e ci stiamo a ridere, chi sa cosa ci eravamo detti, che ti vuoi dire con un neonato? Questo è il nostro rapporto.”

Chi è Nicole, l’ex compagna di Alex Britti

Nicole, l’ex compagna e madre di Edoardo, è una figura riservata. Conosciuta per la sua discrezione, si sa poco di lei oltre al fatto che è originaria di Milano e che ha 22 anni in meno di Britti. In una vecchia intervista a Vanity Fair, Britti ha descritto Nicole come:

“Una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Tra noi c’è stata sintonia immediata. È più giovane di me di 22 anni, ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci.”

Ora che la sua vita personale si è stabilizzata, Alex Britti è pronto a dedicarsi nuovamente alla sua passione per la musica. Con “Uomini”, il cantautore non solo riflette sulle dinamiche di genere, ma offre anche uno sguardo intimo sulla sua vita di padre separato. La canzone segna l’inizio di un nuovo capitolo per Britti, che continuerà a bilanciare la sua carriera musicale con il ruolo di padre presente e coinvolto.

La sua capacità di intrecciare esperienze personali con temi universali fa di Alex Britti non solo un artista di talento, ma anche un uomo che rappresenta con autenticità le sfide e le gioie della paternità moderna.