Perché gli uomini coniugati tradiscono le loro mogli? La rivelazione di un’amante

Il problema degli uomini contemporanei è spesso legato alla mancanza di soddisfazione nell’intimità coniugale, portandoli a tradire le proprie mogli. L’accettazione dell’intimità da parte di una donna non garantisce necessariamente la capacità di offrire vero piacere. Questo divario emotivo e fisico crea un vuoto che molti uomini cercano di colmare altrove.





Una donna, che ha scelto di rimanere anonima, ha condiviso la sua storia con noi. Inizia così: “Sono coinvolta in relazioni con uomini sposati dall’età di 18 anni. Ho 29 anni ora e non ho mai lavorato un giorno della mia vita. Vivo nel centro di una città mondana, in un grazioso appartamento. Ora ho il coraggio di dirlo: Sono un’amante.”

Perché gli uomini hanno bisogno di un’amante?

La monotonia sembra essere uno dei principali motivi che spinge gli uomini a cercare una relazione extraconiugale. “Forse semplicemente non sopportano la monotonia. Ad esempio, se l’uomo si arrabbia sul lavoro e prova impulsi veementi, viene da me e traspone questa tendenza nel rapporto sessuale. Anche se… è un gesto di infantilità da parte loro, e lo ammetto.”

Gli uomini cercano nell’amante un rifugio dai problemi quotidiani, un luogo dove possono sfuggire alla routine e sentirsi apprezzati. La nostra interlocutrice ci spiega: “Quando hanno problemi di lavoro o di famiglia, sono il loro rifugio. Non sto dicendo che è giusto o sbagliato, lo fanno e basta, dominati da istinti e desideri. Loro mi chiamano e io dico: ‘Vieni domani da me. Preparerò qualcosa per cena, poi ti farò dimenticare tutti i problemi.'”

Perché mi scelgono?

Gli uomini scelgono un’amante per diversi motivi, ma spesso il motivo principale è il bisogno di sentirsi ascoltati e apprezzati. “Viene da me perché ha bisogno di rilassarsi. Ha bisogno di sentirsi apprezzato, e sua moglie non ha tempo per lui. Non ha tempo per ascoltare i suoi problemi. L’intimità fisica è noiosa, senza passione. Non si preoccupa dei suoi problemi sul lavoro.”

L’amante diventa quindi un punto di riferimento, una persona con cui possono essere se stessi senza il peso delle aspettative quotidiane. “Il fatto che una donna accetti la privacy non significa che sia capace di dare piacere all’uomo,” continua la nostra fonte. “Gli uomini cercano nel tradimento un’esperienza che li faccia sentire vivi, che li faccia evadere dalla realtà monotona.”

Il coraggio di dichiararsi

Vivere come amante non è semplice e richiede un certo grado di coraggio e consapevolezza. “Sono coinvolta in relazioni con uomini sposati dall’età di 18 anni. Ho 29 anni ora. Non ho lavorato neanche un giorno della mia vita. Vivo nel centro di una città mondana, in un grazioso appartamento. Ora ho il coraggio di dirlo: Sono un’amante.”

Questa confessione mette in luce una realtà complessa e spesso giudicata dalla società. Tuttavia, dietro ogni scelta c’è una storia e delle motivazioni profonde che meritano di essere comprese.

Il racconto della nostra interlocutrice ci porta a riflettere sulle dinamiche delle relazioni moderne e sulla difficoltà di mantenere viva la passione e l’intimità nel tempo. Gli uomini, spesso incastrati in ruoli e aspettative, cercano vie di fuga che possano restituire loro una sensazione di libertà e appagamento. L’amante diventa così un mezzo per raggiungere questo scopo, offrendo un’esperienza diversa e, per certi versi, più intensa.