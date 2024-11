Alfonso rivela come ha incontrato Federica: “Mi ha mentito riguardo alla sua età, aveva solo dodici anni”

Alfonso D’Apice e Federica Petagna, noti per la loro partecipazione a Temptation Island, sono tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello. Dopo otto anni di relazione, il reality dei sentimenti li ha separati, ma la convivenza forzata nella casa del Grande Fratello sta riavvicinando la coppia.





Durante una conversazione con i coinquilini, Alfonso ha svelato un aspetto curioso degli inizi della loro relazione, legato alla vera età di Federica. Secondo quanto riportato da D’Apice:

“Noi ci siamo conosciuti che lei aveva appena fatto dodici anni e io ne avevo tre in più. Ma io devo anche giustificarmi perché all’inizio non lo sapevo, poi però ho capito tutto per una cosa assurda che ha detto. Abbiamo iniziato a scriverci e lei all’inizio mi ha mentito, mi disse che aveva la mia stessa età, sì, quindici anni. E io c’ho anche creduto.”

Federica Petagna ha ammesso di aver mentito sulla sua età per poter conoscere Alfonso. La situazione ha preso una piega esilarante quando Alfonso ha cercato di verificare la sua affermazione chiedendole cosa avesse portato all’esame di licenza media. La risposta di Federica è stata piuttosto eloquente:

“Quando mi ha detto la verità? Mi pare dopo tre mesi e mezzo, era più o meno settembre. No aspe ma devo raccontare questa storia assurda. Noi ci scrivevamo molto e facevamo tante telefonate, stavamo”

Il riavvicinamento tra Alfonso e Federica nella casa del Grande Fratello è evidente, nonostante persistano dei dubbi sul loro rapporto. La confessione riguardo alla vera età di Federica ha aggiunto un tocco di leggerezza alla loro storia, mostrando come anche le bugie possano avere risvolti divertenti.

In definitiva, la partecipazione di Alfonso D’Apice e Federica Petagna al Grande Fratello sta regalando ai telespettatori momenti di vero confronto e riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Temptation Island.