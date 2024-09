Alice ad Affari tuoi: dal crollo iniziale ai 100mila euro e il commento di Stefano De Martino

Alice e il compagno Nooranee, protagonisti della Toscana, affrontano una sfida inizialmente critica in “Affari Tuoi”, ma con un colpo di scena riescono a portarsi a casa 100mila euro.





Alice, concorrente per la regione Toscana nella puntata di “Affari Tuoi” del 27 settembre, ha vissuto una sfida emozionante. La concorrente, accompagnata dal suo compagno Nooranee, detto Nuri, ha iniziato la sua avventura con il pacco numero 8, che successivamente ha scambiato prima con il pacco numero 7 e poi con il pacco numero 3. Dopo venticinque puntate di attesa, Alice è finalmente riuscita a giocare, affrontando una partita che inizialmente si è rivelata disastrosa. Infatti, uno dei momenti più difficili è stato il cambio del pacco contenente 200mila euro, che si è rivelato poi contenere solo 75 euro. Tuttavia, un colpo di scena inaspettato ha portato la coppia a vincere ben 100mila euro, un esito che nemmeno il dottore Pasquale Romano avrebbe potuto prevedere.

Chi è Alice, la concorrente toscana che ha stupito tutti con il suo coraggio. Alice, infermiera di professione, ha sempre sognato di aprire un’infatti, “Aprire un B&B in campagna, magari anche una fattoria. Ce la faremo”.

Durante l’intervista, il conduttore Stefano De Martino ha chiacchierato lungamente con Alice e il suo compagno Nuri, originario delle Mauritius. I due si sono conosciuti durante un corso di acrobatica aerea in palestra. “Volevo imitarti, raggiungere il tuo livello artistico”, ha confidato Nooranee a De Martino. Il conduttore divertito ha scherzato: “Io non faccio più niente, figurati aerea. Solo roba terrestre”. Nooranee ha poi specificato che non si considera fidanzato di Alice, ma “uscente”: “Da due anni usciamo insieme, quindi sono l’uscente”. De Martino, ispirato dalla definizione, ha deciso di adottarla per sé: “Questa cosa la voglio fare mia da subito. Nella prossima intervista, quando mi chiederanno se sono fidanzato, dirò ‘uscente'”.

La partita di venerdì 27 settembre è iniziata in salita per Alice e Nuri. Il primo pacco aperto conteneva 300mila euro, seguito poi da altri numeri sfavorevoli: 15mila euro, 5 euro, 50mila euro, 100 euro, e 50 euro. La loro prima offerta dal dottore è stata di 30mila euro, ma Alice ha deciso di rifiutarla. I successivi pacchi aperti contenevano 100mila euro, 20 euro, e 30mila euro. Davanti a un’altra offerta di cambio, Alice ha scambiato il pacco 8 con il pacco 7, trovando così 200mila euro nel pacco appena ceduto. “Ho sbagliato, sto facendo un macello. Non avrei mai cambiato il pacco, non so perché l’ho fatto?”, ha esclamato Alice delusa.

Nei pacchi seguenti sono stati scoperti 500 euro e 20mila euro. Davanti a una nuova offerta di cambio, Alice ha deciso di scambiare ancora, optando per il pacco numero 3. Fortunatamente, nel pacco numero 7 erano rimasti solo 10 euro. Continuando a giocare, Alice ha scoperto 75mila euro, 1 euro, e infine 0 euro. Il dottore ha offerto loro 2mila euro, ma anche questa offerta è stata rifiutata. Nei pacchi successivi c’erano 10mila euro e 5mila euro, mentre il pacco di Alice conteneva solo 75 euro.

La partita sembrava giunta alla fine, ma Alice e Nuri hanno puntato sulla regione fortunata, la Puglia, e hanno incredibilmente indovinato, portandosi così a casa 100mila euro. Un finale emozionante per una partita indubbiamente memorabile. Alice e Nooranee possono ora realizzare il loro sogno del B&B e della fattoria in campagna, coronando così una serata di grande suspense e sorpresa sul set di “Affari Tuoi”.