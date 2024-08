Alice D’Amato scrive la storia: medaglia d’oro nella trave, Manila Esposito terza

Alice D’Amato e Manila Esposito conquistano rispettivamente l’oro e il bronzo nella specialità della trave, segnando un giorno storico per la ginnastica italiana.





Alice D’Amato, un oro per la storia

Alice D’Amato ha scritto una pagina storica per la ginnastica italiana conquistando la medaglia d’oro nella specialità della trave alle Olimpiadi. La giovane atleta ha superato campionesse di calibro mondiale come Simone Biles e Rebeca Andrade, ottenendo un punteggio di 14.333 grazie a un’esecuzione impeccabile. Questo risultato non solo le ha permesso di vincere l’oro, ma ha anche sancito la prima medaglia olimpica italiana in questa specialità.

Il percorso verso il podio non è stato facile, con tutte le atlete penalizzate per varie cadute. Alice è riuscita a mantenere la concentrazione e a eseguire il suo esercizio senza errori significativi, un’impresa che l’ha portata in vetta alla classifica. La sua performance ha sorpreso tutti, soprattutto quando sullo schermo è apparso il suo punteggio, rendendo chiaro che una medaglia era ormai sicura.

Manila Esposito medaglia di bronzo

Accanto alla strepitosa prestazione di Alice D’Amato, anche Manila Esposito ha fatto la storia, aggiudicandosi la medaglia di bronzo con un punteggio di 14.000. Alla sua prima partecipazione olimpica e a soli 17 anni, Manila ha mostrato grande determinazione e talento. Ha combattuto fino all’ultimo con la cinese Zhou per il secondo posto, ma alla fine si è dovuta accontentare del terzo gradino del podio.

Un giorno storico per la ginnastica italiana

La doppietta storica di Alice D’Amato e Manila Esposito rappresenta un momento di grande orgoglio per la ginnastica italiana. Le due atlete non solo hanno ottenuto risultati individuali straordinari, ma hanno anche contribuito a elevare il prestigio della ginnastica italiana a livello internazionale. Le loro medaglie sono frutto di anni di duro lavoro e dedizione, e segnano un punto di svolta per il futuro di questo sport in Italia.

La delusione di Simone Biles

In un pomeriggio caratterizzato da molte cadute, anche la leggendaria Simone Biles ha subito una penalità significativa, che l’ha esclusa dal podio. La caduta durante il suo esercizio ha compromesso le sue possibilità di vittoria, lasciando campo libero alle straordinarie performance delle atlete italiane. Nonostante la delusione, la gara ha dimostrato ancora una volta l’imprevedibilità e la competitività dello sport.

Alice D’Amato e Manila Esposito hanno dimostrato che con talento e dedizione si possono raggiungere traguardi incredibili, ispirando una nuova generazione di ginnaste italiane a sognare in grande.