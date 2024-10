Alluvione a Milano, il livello del fiume Lambro aumenta di 112 centimetri in soli 20 minuti: “Emergenza in città”

Nella giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, una bomba d’acqua ha colpito la città di Milano, causando allagamenti e danni in diverse zone. La pioggia ha invaso le strade del capoluogo meneghino, causando non pochi problemi ai cittadini e alle infrastrutture pubbliche.





Secondo l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune, Marco Granelli, il fiume Lambro ha registrato un improvviso aumento del livello dell’acqua, passando da 63 centimetri a 175 centimetri in soli 20 minuti. Questo improvviso balzo ha causato allagamenti in diverse zone della città, costringendo le autorità a intervenire tempestivamente per gestire la situazione.

Negli ultimi anni, Milano ha dovuto affrontare frequenti temporali che hanno causato danni alle strade, alle abitazioni, agli alberi e alle infrastrutture pubbliche. Questa situazione sta diventando sempre più insostenibile per i cittadini e per le casse dei Comuni, che devono fronteggiare i costi legati ai danni provocati dalle intemperie.

Nonostante la Protezione Civile non abbia diramato alcuna allerta meteo per la giornata di oggi, le autorità stanno monitorando costantemente i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Si prevede che il maltempo dovrebbe attenuarsi nel corso della giornata, con temperature in diminuzione e la possibilità di piogge anche per la giornata di domani, seppur in quantità minore rispetto a oggi.

La situazione rimane in costante evoluzione e si consiglia alla popolazione di rimanere aggiornata sulle ultime notizie riguardanti il meteo e le condizioni della città. Le autorità stanno lavorando per gestire gli effetti della bomba d’acqua e garantire la sicurezza dei cittadini.

Secondo le ultime notizie, le autorità stanno valutando i danni provocati dalla bomba d’acqua e si stanno attivando per fornire assistenza alle persone colpite. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e di adottare le misure necessarie per proteggere sé stessi e i propri beni in caso di maltempo.

La situazione meteorologica rimane in costante evoluzione e si consiglia alla popolazione di rimanere vigile e informati sulle ultime previsioni. Le autorità stanno lavorando per gestire gli effetti della bomba d’acqua e garantire la sicurezza dei cittadini.