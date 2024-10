Alluvione, l’auto di due fratelli travolta dall’acqua torrenziale: un morto. Il sindaco di Bologna: “Prestate attenzione alle indicazioni”

Il maltempo non si ferma. Ci sono frane, allagamenti e problemi con i treni. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le previsioni per le prossime ore.





Il maltempo ha causato una vittima in Emilia Romagna. La pioggia incessante sta creando paura. Negli ultimi tempi, l’Emilia-Romagna è stata colpita di nuovo. Un ragazzo di vent’anni è morto a Pianoro. A Bologna, il sindaco avverte: “Non uscite”. Allagamenti e strade che sembrano fiumi stanno colpendo sia il Nord che il Sud in questo weekend. A Palermo, l’aeroporto è stato chiuso (e poi riaperto) per allagamenti e blackout. Oggi, domenica 20 ottobre, c’è un’allerta meteo arancione in cinque regioni.

C’è una vittima a Pianoro. Un ragazzo di vent’anni è stato travolto dalla piena del torrente Zena mentre era in auto. Suo fratello è riuscito a salvarsi e ha dato l’allerta che ha attivato le ricerche.

Il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini, ha dichiarato: “Stiamo coordinando le azioni che sono andate avanti tutta la notte, ma le nostre forze non sono sufficienti”.

La situazione in Emilia Romagna è difficile, soprattutto a Bologna. La città è stata inondata: in sei ore è caduta la pioggia che normalmente cade in due mesi d’autunno. La fase critica è iniziata verso le 21 di sabato, quando è esondato il torrente Ravone, inondando via Saffi, una delle principali vie d’accesso al centro città. Subito dopo, l’acqua ha invaso via Saragozza, via Andrea Costa e via San Mamolo, tutte chiuse al traffico. Ci sono stati anche blackout elettrici in diverse zone e il cinema Modernissimo è stato evacuato per infiltrazioni. Prima di mezzanotte, anche il torrente Savena e il fiume Reno sono esondati, mentre il fango arriva vicino alle case.

Il sindaco Matteo Lepore ha lanciato un appello sui social per non uscire, non usare l’auto e salire ai piani più alti se vicino ai torrenti. Ha detto: “So che siete preoccupati per garage e negozi, ma dobbiamo assicurarci prima la sicurezza delle persone”. In tutta la città metropolitana ci sono problemi e i vigili del fuoco stanno facendo il possibile, ma devono concentrarsi sulle priorità.

La situazione è ancora più complicata nel resto della provincia bolognese. Verso le 22, il fiume Idice è esondato nella zona di Ca’ Ghironda. La Val di Zena e San Lazzaro sono allagate, con evacuazioni in corso.

Ci sono problemi anche con la circolazione ferroviaria. Trenitalia segnala che il servizio è sospeso tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi per le cattive condizioni meteo. I treni sono fermati anche tra Rimini e Cesenatico, e tra Marradi e Faenza a causa di frane.

Anche Ravenna, Modena e Reggio sono sotto acqua. Irene Priolo, presidente facente funzione della Regione, ha dichiarato che ci sono state diverse criticità nell’area metropolitana di Bologna e che quasi tutti i corsi d’acqua hanno superato il livello di attenzione, peggio di quanto accaduto nel maggio 2023.

A Cesenatico, a Casalecchio di Reno, centinaia di persone che assistevano a un concerto di Umberto Tozzi all’Unipol Arena sono rimaste bloccate. Priolo ha aggiunto: “Stiamo collaborando con la protezione civile e i vigili del fuoco, soprattutto per le evacuazioni”. Durante la notte è stato segnalato il danneggiamento dell’argine del Quaderna nel comune di Medicina e del Sillaro verso Ravenna, mentre il livello del Senio a Tebano è stabile.

C’è anche un guasto tecnico al sito dell’Arpae che ha impedito il monitoraggio dei fiumi. Emilia Romagna Meteo invita tutti alla massima prudenza e a non avvicinarsi ai corsi d’acqua.