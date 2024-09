Amadeus commenta Affari Tuoi di Stefano De Martino: “Non lo guardo mai, è come un amore finito”

Amadeus parla senza mezzi termini della nuova edizione di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ammettendo candidamente di non aver ancora visto il programma. Interrogato da Fanpage.it, il presentatore ha sottolineato: “Ho lasciato alla Rai una macchina perfetta, ma non ho ricevuto nemmeno un ringraziamento”. Inoltre, riguardo agli ascolti della trasmissione, ha commentato ironicamente: “È meglio festeggiare solo alla fine”.





Il giorno della conferenza stampa, Amadeus ha offerto una visione chiara sui suoi progetti futuri. Con il suo nuovo programma, Chissà chi è, si troverà a competere contro il suo passato e il rinnovato Affari Tuoi, ora affidato a De Martino.

Interrogato su come percepisca questa nuova stagione di Affari Tuoi, di cui è stato il re della conduzione, Amadeus ha confessato senza esitazioni di non aver mai visualizzato il programma da quando è iniziato. “Non ho mai visto nemmeno un minuto”, ha spiegato. “Di solito non seguo i programmi che lascio. È come se lasciassi una fidanzata e poi cercassi di scoprire come si comporti con il nuovo compagno. Non posso dire nulla su come sia il programma attualmente; mi basta guardare gli ascolti”.

Sul trasferimento dalla Rai al Nove, un cambiamento che ha suscitato dibattito, Amadeus ha raccontato di sentirsi leggermente deluso per la mancanza di riconoscenza nei suoi confronti. Si è mostrato orgoglioso di aver consegnato un prodotto forte come Affari Tuoi: “Quando l’ho ripreso, il programma era stato chiuso anni prima con una media del 16%. Molti pensavano fossi un pazzo a volerlo riprendere, considerando che stavo già conducendo I Soliti Ignoti, un programma di grande successo”. Ha quindi riflettuto sulla sua impronta nel format: “Ho cambiato completamente Affari Tuoi, ricominciando da zero. A settembre dell’anno scorso, il direttore mi chiedeva se fossi sicuro e io risposi di sì, ma ero preoccupato. Il programma ha cominciato lentamente, ma alla fine di ottobre ha preso slancio, raggiungendo risultati che parlano chiaro”.

Riflessioni sul successo e sull’eredità lasciata

Amadeus ha messo in evidenza l’importanza di rimanere concentrati sugli ascolti, tanto più in un ambiente competitivo come quello della TV italiana, dove ogni punto percentuale rappresenta una vittoria significativa. Ha anche sottolineato come la sua eredità in Affari Tuoi non sia solo un prodotto, ma un modo di approcciare il divertimento e il gioco, elementi che devono rimanere centrali nelle nuove produzioni televisive.

Inoltre, parlando di De Martino, Amadeus ha dimostrato un atteggiamento positivo, pur ribadendo la sua assenza da un programma che ha contribuito a far rinascere, mantenendo la speranza che l’ex ballerino e conduttore trovi il suo equilibrio in questa nuova avventura. Con una carriera che ha visto molti alti e bassi, il conduttore ha dimostrato che il rispetto per il lavoro altrui è essenziale, specialmente in un settore così dinamico e in continua evoluzione.