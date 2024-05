Amadeus dice addio alla Rai, Giovanna Civitillo rinnova il suo stile: la sua nuova immagine

Giovanna Civitillo, conosciuta principalmente come moglie del noto conduttore Amadeus, è un volto familiare nel panorama televisivo italiano. Oltre ad aver avuto una carriera come ballerina in Rai, Giovanna ha costantemente affiancato suo marito nelle sue avventure professionali, inclusa la celebre partecipazione al Festival di Sanremo. Attualmente, è parte del cast fisso del programma di Antonella Clerici, “È sempre mezzogiorno”, dove porta la sua esperienza e il suo carisma.





La famiglia Civitillo-Amadeus è al centro dell’attenzione mediatica non solo per la carriera di Giovanna, ma anche per il recente annuncio di Amadeus di lasciare la Rai per un nuovo inizio con Discovery. Questa mossa ha scatenato numerosi dibattiti e speculazioni, da possibili pressioni politiche fino a supposizioni che fosse una decisione per favorire la carriera della moglie, ipotesi quest’ultima che ha visto Amadeus rispondere decisamente.

In questo periodo di grandi cambiamenti, Giovanna non si è limitata a supportare il marito: ha anche deciso di rinnovare la sua immagine. Recentemente ha sorpreso i suoi follower su Instagram con un nuovo look: capelli chiari, quasi biondi e ondulati, un cambiamento notevole rispetto ai suoi tradizionali capelli scuri e lisci. La foto, che la mostra in tenuta sportiva con una chioma vivace, ha raccolto commenti positivi dai fan, segno della sua popolarità che trascende il ruolo di “moglie di”.

L’attenzione mediatica non si ferma qui: Amadeus è atteso come ospite speciale nel nuovo episodio del podcast di Diletta Leotta, “Mamma Dilettante”, che tornerà il 16 maggio. Leotta ha anticipato che l’episodio non esplorerà solo la carriera di Amadeus, ma anche episodi personali poco noti come una gelosia che anni fa lo portò a un inseguimento alquanto cinematografico. Giovanna sarà presente anche lei, segnando un altro momento pubblico per la coppia, sempre più al centro del gossip e dell’interesse dei fan.

Queste comparse mediatiche, insieme ai cambiamenti personali e professionali, sottolineano come Giovanna Civitillo sia una figura multifacetata nel mondo dello spettacolo, apprezzata sia per il suo talento che per la sua personalità.