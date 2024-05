Ilary Blasi trascorre un sabato di distensione e ritrova le sorelle: «Che furba!». Il post su Instagram è divertente

Ilary Blasi ha trascorso un sabato rilassante che ha condiviso con i suoi follower su Instagram, regalando loro uno sguardo intimo sui momenti di distensione vissuti in famiglia. La conduttrice televisiva si è goduta il sole nel suo giardino, come si vede in uno selfie in cui i suoi occhi azzurri brillano grazie alla luce riflessa dallo smartphone. La semplice didascalia “Relax” ha anticipato un cambio di scena improvviso quando il figlio Cristian Totti ha interrotto il momento di tranquillità lanciandole un pallone, evento che Ilary ha commentato con un laconico “Ma poi…”.





Tuttavia, non sono stati solo i giochi in giardino a catturare l’attenzione dei fan. Ilary ha infatti condiviso altri momenti familiari, stavolta al ristorante con le sue sorelle, Melory e Silvia Blasi. In un video originariamente pubblicato dalla sorella minore Melory, Ilary mostra una copia del suo libro “Che Stupida”, aprendolo per rivelare una dolce dedica: “A Melory, la mia sorella preferita. Ti amo”, dedica a cui Melory ha risposto scherzosamente: “Che ruffiana!”. Non contenta, Ilary ha preso un’altra copia del libro, dedicata alla sorella Silvia con le stesse parole affettuose, scatenando una risata condivisa tra le sorelle.

La vicinanza e il supporto delle sue sorelle sono stati un baluardo per Ilary, soprattutto nei momenti difficili, come durante la pubblica e dolorosa separazione dal marito Francesco Totti, avvenuta due anni fa. Questa forte connessione familiare continua a essere una fonte di forza e gioia per la conduttrice, dimostrando ancora una volta come il sostegno reciproco possa aiutare a superare anche le sfide più complesse della vita.