Rosita Celentano racconta a Verissimo: «Pensavo di finire zitella. Tutti mi hanno tradito, eccetto uno»

Durante la sua recente apparizione a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, Rosita Celentano ha discusso di una vasta gamma di temi, dalla sua vita privata alle sue scelte professionali. L’attrice e conduttrice ha parlato apertamente del suo prossimo impegno teatrale in “L’illusione coniugale”, una commedia che esplora le dinamiche dei tradimenti coniugali. Rosita ha condiviso una confessione sorprendente: ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale durata nove mesi, descrivendola come un periodo di fragilità emotiva e una relazione tossica. Ha poi raccontato di aver deciso di porre fine a quella storia per il bene di entrambi, citando le parole forti che usò per chiudere quella fase della sua vita.





Nell’intervista, Celentano ha anche riflettuto sulla sua crescita personale, rivelando come il tempo l’abbia aiutata a modellare un approccio più maturo alla vita e alle delusioni amorose. Ha discusso delle sfide di vivere sotto i riflettori a causa del celebre cognome che porta, un’esperienza che l’ha portata a scegliere di adattarsi piuttosto che fuggire all’estero.

Sul fronte personale, Rosita ha espresso una visione non convenzionale riguardo l’invecchiamento e l’estetica. Si è dichiarata contraria alla chirurgia estetica e orgogliosa dei suoi capelli bianchi, criticando la tendenza contemporanea di valorizzare eccessivamente l’aspetto fisico a scapito dell’interiorità.

Parlando di amore e relazioni, Rosita ha condiviso il dolore di scoprirsi tradita e le difficoltà incontrate in una lunga relazione sentimentale con un uomo di nome Mario. Ha parlato della fine di quella relazione, attribuendola in parte all’impossibilità di avere figli, e del suo desiderio non realizzato di adottare e condividere l’amore che aveva ricevuto nella sua vita.

In conclusione, pur rivelando episodi di vita dolorosi, Rosita Celentano ha sottolineato come si senta realizzata e soddisfatta della sua vita da single, un’affermazione di indipendenza e autorealizzazione che rispecchia la sua resilienza e la sua capacità di trasformare le sfide personali in opportunità di crescita e accettazione.