Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti in disaccordo: (VIDEO) “Non pretendere quello che non dai,” l’amicizia tra le due sempre più in crisi

La relazione di amicizia tra Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti sembra sempre più compromessa, a causa di incomprensioni e tensioni crescenti. Le due coinquiline, un tempo vicine, si trovano ora a confrontarsi su aspettative non soddisfatte e sentimenti di delusione reciproca.





Durante una discussione in piscina, Amanda ha accusato Mariavittoria di non fidarsi di lei, nonostante abbia spesso trascurato sé stessa per occuparsi dei problemi dell’amica. “Sono sempre qua,” ha ribadito Amanda con convinzione, ma la risposta di Mariavittoria è stata immediata: “Non è vero.”

Amanda, allora, ha ribattuto sottolineando come anche Mariavittoria non sia stata presente per lei. La dottoressa si è scusata, ammettendo di essere stata troppo concentrata sui propri problemi, a causa dell’ansia e delle difficoltà personali che stava affrontando. Tuttavia, ha confessato di essersi sentita ferita dalla mancanza di vicinanza da parte di Amanda in un momento delicato.

Amanda, dal canto suo, ha espresso il proprio dispiacere per alcune parole di Mariavittoria, che aveva ipotizzato di mandarla in Nomination. Questo pensiero l’ha spinta a riflettere sul valore del loro rapporto, costruito nel corso di tre mesi.

Per difendersi dalle accuse di Mariavittoria, Amanda ha confessato di aver mentito durante una puntata, dicendo ciò che la dottoressa voleva sentire per non metterla in difficoltà. Secondo Amanda, infatti, Mariavittoria non prova un reale sentimento né per Alfonso né per Tommaso, ma ha evitato di esprimere la propria opinione per non ferirla. “Non volevo metterti in difficoltà,” ha spiegato.

Di fronte alle critiche per la sua presunta assenza, Amanda ha replicato con fermezza: “Il mondo non gira attorno a te.” Ha aggiunto di aver avuto le sue preoccupazioni, essendo stata in Nomination, e di non essere sempre nelle condizioni di supportare gli altri.

La leccese ha invitato Mariavittoria a essere meno diffidente e a cercare il lato positivo nelle persone: “Non avere paura, non ti pugnalo alle spalle.” Tuttavia, ha continuato a rimproverarle di aver considerato di nominarla. Mariavittoria ha cercato di chiudere la questione, ricordando che, nonostante il pensiero, non l’ha fatto: “Ti ho già chiesto scusa.”

Amanda ha poi sottolineato che ciò che desidera non è una dedizione totale, ma semplicemente una maggiore vicinanza. “Non pretendere quello che non dai,” ha detto con fermezza, lasciando intendere che Mariavittoria si aspetta troppo senza offrire lo stesso in cambio.

Mariavittoria, esasperata, ha ribadito di essersi già scusata per il suo comportamento e ha ammesso di essere stata troppo concentrata su sé stessa. Amanda, però, ha affermato che la ragazza dà maggiore peso ai suoi problemi rispetto a quelli degli altri, una percezione che la stessa Mariavittoria ha in parte confermato.

La dottoressa ha inoltre sottolineato come, dopo l’ultima puntata, abbia ricevuto il sostegno di Zeudi, una concorrente con cui ha legato da poco, mentre Amanda sembrava distante. La leccese si è difesa spiegando di essersi sentita allontanata da Mariavittoria e di aver evitato un confronto diretto per non alimentare ulteriori tensioni.

Nonostante le scuse di Mariavittoria, Amanda ha spiegato che, in quel momento, non si trovava nello stato mentale adatto per gestire le sue richieste di supporto. Ha suggerito che, forse, il loro rapporto abbia assunto dinamiche eccessivamente protettive, simili a quelle tra madre e figlia, e che sarebbe necessario ristabilire un equilibrio per tornare a essere semplicemente due amiche.

La lunga discussione si è conclusa con una riflessione comune: le due coinquiline riconoscono di essere molto diverse e concordano che l’unica soluzione possibile sia accettarsi per quello che sono. Se non riusciranno a trovare un compromesso, sarà inevitabile per loro prendere strade differenti.