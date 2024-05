Anna Oxa in aula a Perugia, accusata di aver condiviso l’audio di un seguace su Facebook

La celebre cantante Anna Oxa si è trovata ieri pomeriggio nel tribunale di via XIV Settembre a Perugia, dove è stata chiamata a rispondere di una presunta violazione della privacy. La Oxa, nota per il suo inconfondibile look composto da una lunga tunica nera, una sciarpa gialla e scarpe verdi, non ha deluso le aspettative in termini di eleganza. I suoi lunghi capelli platino e la sua presenza scenica rimangono un vero e proprio marchio di fabbrica.





La vicenda giudiziaria riguarda la pubblicazione su Facebook di un audio che avrebbe rivelato dettagli intimi e personali di un fan. Questo episodio ha portato un professionista di Perugia a chiedere giustizia. Il caso è ora all’attenzione del giudice Francesco Loschi, che sta valutando se il processo dovrà tenersi a Perugia o se sarà la Corte di Cassazione a decidere sul trasferimento.

Oltre ad Anna Oxa, sotto indagine ci sono anche tre membri del suo staff. Gli audio incriminati, pubblicati sulla pagina Facebook della cantante, contenevano informazioni riservate che sono diventate di dominio pubblico. Nonostante siano rimasti online solo per pochi minuti, l’accusa sostiene che il danno sia stato significativo, dato il profilo della pagina con 55.000 follower.

Durante l’udienza predibattimentale, gli avvocati degli indagati hanno presentato diverse eccezioni. Hanno contestato l’indeterminatezza del capo di imputazione, anche dopo la riformulazione da parte del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, e la giurisdizione, cercando di spostare il caso in Svizzera, dove la Oxa risiede. Tuttavia, il giudice Loschi ha rigettato tutte le eccezioni, incluso il tentativo di impedire al professionista e a un suo congiunto di costituirsi parte civile.

I legali degli indagati hanno insistito sul difetto di competenza territoriale come unico punto ancora aperto. Se la Corte di Cassazione confermerà la competenza del tribunale di Perugia, il processo potrebbe iniziare presto.

Nel frattempo, la vicenda ha suscitato notevole interesse mediatico. La Oxa, con la sua lunga carriera e il suo carisma inconfondibile, continua a essere al centro dell’attenzione. Il caso rappresenta un’importante riflessione sui confini tra vita privata e esposizione pubblica nel mondo dei social media.

In attesa della decisione finale, i fan della cantante e gli osservatori legali seguiranno con attenzione gli sviluppi di una vicenda che potrebbe segnare un precedente significativo in materia di privacy e diritti digitali.