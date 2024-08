Annamaria Bernardini De Pace entra nel cast di Forum come giudice: “Il mio obiettivo è diventare come Santi Licheri”

La nuova stagione del programma, con Annamaria Bernardini De Pace, inizia il 9 settembre su Canale 5

L’atteso esordio di Annamaria Bernardini De Pace come nuovo giudice si svolgerà nella prima puntata della nuova stagione di Forum, che andrà in onda il 9 settembre alle 11 del mattino su Canale 5. Quella di quest’anno sarà la quarantesima edizione del popolare programma, che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori nel corso degli anni.





Annamaria Bernardini De Pace, dopo lunghe trattative, ha finalmente accettato l’offerta estesa da Barbara Palombelli, storica conduttrice del programma. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato: “Era da tempo che mi chiedeva di farlo e ho pensato che era ora”. Queste parole dimostrano non solo l’anticipazione del pubblico, ma anche la determinazione della De Pace a entrare in un nuovo ambito della sua carriera.

Un destino che si compie

“Ce l’ho nel DNA, forse, perché mio padre era magistrato”, ha affermato Annamaria, sottolineando come questo nuovo ruolo sembrasse quasi predestinato. Il corteggiamento della produzione, particolarmente da parte di Barbara Palombelli, è stato lungo e paziente. “Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo. Ho pensato che fosse il momento giusto. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice. Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti”, ha aggiunto. La De Pace ha anche rivelato di essere un’appassionata di trame, e si sente di interpretare bene il proprio ruolo di giudice: “La penso come Che Guevara; credo che la verità sia rivoluzionaria. I processi si fondano su prove concrete e, in televisione, vorrei scoprire e affermare la verità vera”.

Ispirazione da Santi Licheri

Annamaria ha un’idea chiara su come intende gestire il suo nuovo ruolo. Sa bene che i contenziosi di Forum vengono rappresentati seriamente: “Sì, ma le storie sono vere. Trovo che Forum sia il programma più intelligente della TV”, ha affermato con convinzione. La sua ispirazione principale sarà Santi Licheri, un magistrato che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo programma. La De Pace non ha esitato a confessare: “Santi Licheri è uno dei miei modelli. Vorrei che il mio percorso fosse simile al suo”. Ha anche ricordato il primo incontro con Licheri: “Gli ho stretto la mano solo una volta, tanti anni fa, a una conferenza a cui eravamo invitati. Mai avrei pensato che un giorno sarei stata qui a ricoprire un ruolo simile”.

Questa nuova avventura di Annamaria Bernardini De Pace nel mondo di Forum non segna solo un cambiamento nel suo percorso professionale, ma rappresenta anche un’opportunità per portare una nuova prospettiva nel programma, arricchendolo con la sua profonda conoscenza del settore legale e l’amore per la verità. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di competenza, passione e un approccio unico alle controversie, aggiungendo un nuovo capitolo entusiasmante a un programma già amato dal pubblico.