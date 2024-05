Anticipazioni La Promessa dal 13 al 17 Maggio 2024: Cruz scopre la verità su Margarita

Analizziamo le ultime notizie e gli avvenimenti futuri della popolare soap opera di Canale 5, La Promessa. In onda dal 13 al 17 maggio 2024, scopriremo le vicissitudini di Jana e degli altri personaggi che catturano continuamente l’attenzione del pubblico. La programmazione è fissata dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:40.





La Promessa anticipazioni lunedì 13 maggio: Il mistero intorno a Margarita

La tensione tra Cruz e Margarita è destinata a peggiorare. La situazione si intensifica a causa delle decisioni della compagna di Don Alonso, risoluta nel proteggere Martina a ogni costo. La madre dell’aristocratica ragazza è pronta ad adottare misure drastiche nei confronti della figlia, pur celando un segreto.

La Promessa anticipazioni martedì 14 maggio: Scandalo fra i marchesi

Cruz comincia a sospettare che l’arrivo dei suoi parenti alla loro dimora possa celare delle ragioni nascoste. Non si tratta solamente del ritorno di Martina; c’è qualcosa di più profondo. A suo parere, è strano che né Fernando né Margarita siano ritornati a Madrid, scoprendo infine che sono coinvolti in uno scandalo che li ha emarginati dal re.

La Promessa anticipazioni mercoledì 15 maggio: Il ritorno di Jana alla villa

Jimena ha motivo di gioire. La lettera che ha inviato a sua madre ha portato al risultato sperato: Jana farà ritorno alla villa. Nonostante Cruz non ne sia lieto, i servitori non vedranno l’ora di dare il benvenuto a Jana. Inoltre, anche Catalina farà ritorno al focolare domestico per scoprire che Candela e Simona sono in sciopero. La giovane marchesa convincerà le donne a tornare al lavoro e promette di indagare su Don Carlos, un personaggio di interesse per entrambe.

La Promessa anticipazioni giovedì 16 maggio: I tentativi di Curro di riconquistare Martina

Pia sta cercando di superare le vicissitudini della vita. Circondata da affetto, Pia riceve parole di conforto sia da Jana, che è appena tornata, sia dalla Marchesa. Curro tenterà di ricucire con Martina e di riallacciare i loro legami sentimentali. Donerà qualcosa alla sua amata, ma non otterrà l’esito sperato: Martina rimarrà ferma sulla sua decisione.

La Promessa anticipazioni venerdì 17 maggio: Salvador faccia a faccia con Maria

Salvador affronterà un importante colloquio con Maria, ponendola di fronte a una decisione tra lui e Lope. Catalina rispetterà la sua promessa, ritornando a casa con sgradevoli novità per Candela e Simona. La ragazza di Don Carlos ha mentito, nascondendo un uomo malato nella sua residenza. Più tardi, durante la cena, si sviluppa una rissa tra Don Alonso e Don Fernando.