Endless Love Anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2024: Il piano di Emir delude Zeynep

Prendiamo in considerazione le anticipazioni per gli episodi della popolare soap opera turca Endless Love, che andranno in onda dal 13 al 18 maggio 2024 su Canale 5, sempre dalle 14.10. Vediamo insieme i principali sviluppi che caratterizzeranno queste giornate nella serie.





Anticipazioni Endless Love 13 maggio: la rivelazione shock di Emir

Emir, intento a mettere in atto la sua vendetta contro Kemal, si ritrova insieme a Zeynep al cinema. Organizza per lei una serata piena di sorprese, presentandole addirittura il suo attore preferito, Murat Boz. Dopo aver convinto Zeynep a passare la notte con lui, Emir confessa a Zeynep che non prova nulla per lei, spiegandole che il loro appuntamento era solo parte del suo piano contro il fratello.

Nel frattempo, Soydere effettua delle ricerche sul luogo dove si credeva fosse seppellita Linda, che si pensava fosse stata uccisa da Ozan cinque anni prima. Scopre però che la tomba è vuota e decide di avvertire Nihan, insieme iniziano a investigare sul caso. I due seguono le tracce di Karen, un’altra ragazza che era presente la notte dell’incidente.

Anticipazioni Endless Love 14 maggio: Zeynep racconta tutto ad Asu

Una volta scoperto il doppio gioco di Emir, che l’ha manipolata per far del male a Kemal, Zeynep si rivolge ad Asu, oppressa dal dolore. Inizialmente, pensa di rivelare tutto al fratello, ma una chiamata di Asu la convince a rimanere in silenzio per non favorire i piani del perfido imprenditore.

Anticipazioni Endless Love 15 maggio: Hakki mette in guardia la nipote

Quando Hakki viene a sapere dell’accordo tra Asu ed Emir, decide di avvertire la nipote dei pericoli: se non avrà cura, rischierà di perdere Kemal. L’industriale incarica Tarik di convincere i residenti del villaggio senza acqua a ritirare una denuncia. Nonostante abbia delle perplessità, Tarik accetta la missione.

Hakki, dal suo lato, garantisce il proprio appoggio all’ingegnere nel processo legale e lo esorta a partecipare più attivamente alla vita di Asu. Intanto, Zeynep, ancora sconvolta per quanto accaduto con Emir, si avvicina nuovamente a Ozan. Sebbene all’inizio sia riluttante, crea in lui la speranza di una possibile riconciliazione.

Anticipazioni Endless Love 16 maggio: un incontro casuale tra Kemal, Leyla e Galip

Quando Kemal e Leyla passeggiano casualmente per strada, si imbattono in Galip che sembra visibilmente colpito da Leyla. Tornato a casa, Galip racconta dell’incontro con Vildan e Onder, quest’ultimo manifesta segno di gelosia.

Contemporaneamente, l’ingegnere continua a cercare informazioni riguardanti Karen. Durante un viaggio in macchina, si accorge che Nihan, fuggita da casa e ancora in pigiama, è al suo fianco. Una gelosia reciproca provoca uno scontro tra loro che potrebbe compromettere le indagini che stanno conducendo.

Anticipazioni Endless Love 17 maggio: Nihan scopre una chiave USB compromettente

Quando Kemal incontra Asu le promette di dedicarle più tempo. Nihan scopre una memoria USB nell’ufficio di Emir e, ascoltando i file su di essa, sente una conversazione tra Emir e Karen. Decide di contattare Kemal per informarlo, ma, sentendo che lui è con Asu, scocciata, decide di non rivelare nulla. Nel frattempo, Emir obbliga Banu a sedurre Tarik; anche se inizialmente è riluttante, accetta per timore.

Anticipazioni Endless Love 18 maggio: Zeynep prende una decisione drastica

In un appuntamento con Ozan, Zeynep gli regala una cornice vuota. Poi, disperata, minaccia di uccidersi saltando da una scogliera. Ozan riesce a salvarla giusto in tempo, le fa una proposta di matrimonio che Zeynep accetta. Intanto, Kemal e Nihan vanno a dare un’occhiata alla casa di Karen, ma scoprono che la donna si è trasferita a Sile, dopo essersi sposata con Taner Gurkayali, il proprietario di una scuderia. Decidono quindi di andare alla sua ricerca.