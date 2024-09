Anziana assassinata a Modena, il figlio tace col pm dopo aver confessato in tv: “Non riesco a esprimermi”

Lorenzo Carbone, 50 anni, accusato di aver ucciso la madre Loretta Levrini a Spezzano di Fiorano (Modena), non ha fornito answer al pubblico ministero dopo la sua sconvolgente ammissione in un programma televisivo. Durante l’interrogatorio con il pm Giuseppe Amara, Carbone si è limitato a dire di non riuscire a parlare, rimanendo in uno stato di profonda confusione.





Solo un giorno dopo il delitto, Carbone era tornato sul luogo della tragedia, visibilmente turbato e in stato di shock. Avvicinato dal giornalista Fabio Giuffrida, ha confessato: “Sono io l’autore dell’omicidio. Non sopportavo più la situazione con mia madre; non riuscivo a gestirla a causa della sua demenza e del Morbo di Alzheimer. A volte ripeteva le stesse cose, causando in me una certa irritazione. Stavo vivendo un momento difficile“.

Prima di essere arrestato, Lorenzo ha confermato la sua dichiarazione, rivelando che Loretta, 80 anni, è stata trovata strangolata sul letto, a seguito di vari tentativi. “Ho iniziato con un cuscino, poi ho provato con la federa. Alla fine, ho utilizzato dei lacci delle scarpe“, ha spiegato, alludendo ai nastrini usati nell’atto. Carbone ha anche raccontato di essersi allontanato dalla scena del delitto dirigendosi verso Pavullo, dove ha vagato senza meta, incapace di dormire o trovare pace.

“La decisione di farlo è stata istintiva,” ha aggiunto. Ora, in attesa che venga svolta l’autopsia sul corpo di Loretta, gli investigatori sperano di ottenere indicazioni più chiare sulle reali dinamiche del tragico evento. L’analisi post-mortem potrebbe rivelare dettagli cruciali per la comprensione diquesto drammatico caso, che ha scosso l’intera comunità locale.

La confidenza espressa da Carbone su televisione ha suscitato un’ondata di commenti e discussioni riguardo ai legami familiari e alle ripercussioni della malattia mentale. La comunità di Spezzano di Fiorano è in stato di shock e cerca risposte su un’insensata tragedia che ha stravolto le vite di tutti i coinvolti.