Auto elettrica si schianta contro un edificio e prende fuoco, muoiono nonna e nipote (VIDEO)

Un incidente mortale a White Plains ha coinvolto un’auto elettrica, causando la morte di due donne carbonizzate. Gravi danni anche a un edificio residenziale





White Plains, New York – Una tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì 23 dicembre, quando un’auto elettrica, presumibilmente una Tesla, è andata fuori controllo, schiantandosi contro un edificio residenziale su Battle Avenue e prendendo fuoco. L’incidente ha provocato la morte di due donne rimaste intrappolate nell’auto. I corpi, carbonizzati e irriconoscibili, sono stati identificati solo ore dopo grazie alla denuncia di scomparsa e al riconoscimento del veicolo.

Secondo quanto dichiarato da David Chong, commissario per la sicurezza pubblica di White Plains, l’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. Il conducente del veicolo ha perso il controllo, colpendo un albero e infine un edificio, scatenando un incendio che ha causato gravi danni alla struttura. “L’auto è praticamente esplosa, causando un rogo devastante”, ha detto Chong, aggiungendo che i soccorritori hanno affrontato una scena drammatica.

All’arrivo della polizia e dei vigili del fuoco, l’auto era già avvolta dalle fiamme. I soccorritori hanno estratto i corpi delle vittime, due donne descritte come “carbonizzate e irriconoscibili”. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero una nonna e sua nipote, che poco prima avevano lasciato i figli della giovane donna in un asilo nido.

Zaneta Williams, 46 anni, una residente dell’edificio colpito, ha raccontato di essersi salvata per pura casualità. “Ero uscita 15 o 20 minuti prima dell’incidente per andare al lavoro”, ha dichiarato. La sua casa è stata gravemente danneggiata, in particolare la stanza del figlio, che fortunatamente si trovava al college in quel momento. “Grazie a Dio non c’era nessuno in casa”, ha aggiunto, visibilmente scossa.

Oltre alle vittime, un passante è rimasto ferito dalle schegge provocate dall’impatto. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato curato per ferite non gravi. Altri due residenti dell’edificio, rimasti in stato di shock, sono stati medicati sul posto dai servizi di emergenza.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono durate diverse ore e si sono concluse intorno a mezzogiorno. Lunedì pomeriggio, le autorità non avevano ancora rilasciato informazioni definitive sull’identità delle vittime, ma le prime indagini suggeriscono che si trattasse di una nonna e di sua nipote.

Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei veicoli elettrici in situazioni di emergenza. Le auto elettriche, come quelle a combustione interna, possono essere soggette a incendi in caso di gravi impatti, ma la natura delle batterie al litio può rendere più complesso spegnere le fiamme. “È stato un incidente terribile, e i nostri cuori vanno alle famiglie delle vittime”, ha detto Chong.

I residenti della zona sono ancora sotto shock per l’accaduto. “Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo visto”, ha commentato un testimone che vive nei pressi dell’edificio. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause che hanno portato l’auto a sbandare in modo così tragico. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile guasto tecnico o un malore del conducente.

La comunità di White Plains si è stretta intorno alle famiglie colpite dalla tragedia. I danni all’edificio sono estesi, e alcuni residenti sono stati temporaneamente trasferiti in strutture di emergenza. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per determinare con precisione la dinamica dell’incidente e prevenire eventi simili in futuro.

Video shows flames as Tesla burned after crashing into apartment building on Battle Ave, White Plains. Two inside vehicle are deceased. Latest at 5 @CBSNewYork https://t.co/AUnwO8iLxV pic.twitter.com/FOs8N8v5U2 — Tony Aiello (@AielloTV) September 16, 2024