Auto travolge la folla al Salone dell’Auto di Torino: quindici feriti, cinque in ospedale

Una Lancia Delta ha perso il controllo durante il Salone dell’Auto a Torino, ferendo quindici persone, di cui cinque sono state ricoverate per ulteriori accertamenti.





Una drammatica incidente ha avuto luogo questa mattina a Torino, in occasione del Salone dell’Auto. Poco dopo le 12:50, una Lancia Delta, vettura da rally, ha perso il controllo, finendo nel mezzo della folla che assisteva all’evento in piazza San Carlo, precisamente all’altezza di via San Teresa. I dettagli iniziali indicano che la vettura potrebbe aver sbagliato una manovra, uscita dal percorso riservato per gli eventi, colpendo le persone che si trovavano dietro le transenne.

L’impatto ha generato panico tra gli spettatori, ma i soccorritori sono immediatamente accorsi sul luogo, insieme alla polizia locale. Sono state attivate due ambulanze del 118 e una squadra di emergenza per gestire la situazione critica. Complessivamente, quindici persone sono rimaste ferite; fortunatamente, secondo quanto riferito, nessuno di loro ha riportato ferite gravi. Tuttavia, cinque tra i feriti sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori controlli e cure.

Dettagli sulle vittime e indagini in corso

Delle persone ricoverate, quattro sono in codice verde e una in codice giallo all’ospedale Mauriziano. Tra i feriti, una donna ha subito una frattura alla gamba, mentre un uomo ha riportato un colpo all’inguine. La situazione è stata gestita con grande rapidità e competenza dai servizi medici, evitando che le ferite potessero avere conseguenze più gravi.

Nel frattempo, la polizia locale ha avviato una serie di indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Sono in corso verifiche sul comportamento del conducente e sui responsabili dell’organizzazione dell’evento. Quest’ultimi hanno la responsabilità della gestione della sicurezza durante manifestazioni di tale portata, e l’accaduto ha riacceso il dibattito sull’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in eventi affollati. Le autorità stanno esaminando le registrazioni video e raccogliendo testimonianze di eventuali testimoni oculari per capire se ci siano state negligenze.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i partecipanti e gli appassionati, rendendo nuovamente evidenti i rischi associati agli eventi affollati. La città di Torino, nota per la sua tradizione motoristica, si ritrova ora a fare i conti con un episodio che ha messo in allerta tutta la comunità locale. Si attendono ulteriori aggiornamenti sia sulle condizioni delle persone ferite sia sulle indagini in corso.