Battiti Live, Show di Ilary Blasi. Scontro con gli autori (che va in diretta) e le sviste con i cantanti: «Non ho idea, mi hanno dettato tutto»

Il debutto a Battiti Live di Ilary Blasi su Radio Norba tv (presto su Canale 5) ha conquistato il pubblico con momenti di ironia, battute spontanee e qualche imprevisto in diretta.





Ilary Blasi ha debuttato a Battiti Live, affiancata da Alvin, mostrando ancora una volta la loro perfetta alchimia, già vista nell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Durante la prima puntata, la conduttrice romana è stata protagonista di divertenti gaffe e di un battibecco nel backstage andato accidentalmente in onda.

“Ma che devo dire? Ditemi che devo dire”, ha chiesto spazientita Ilary Blasi, vittima di uno spiacevole inconveniente tecnico. Dopo aver introdotto Alvin con la sua solita ironia – “Il posto è magico, la musica è meravigliosa, abbiamo le stelle, c’è il mare… ovviamente vi starete chiedendo ‘dove è la fregatura?’ Purtroppo c’è e ha un nome: si chiama Alvin” – è tornata nel backstage. Qui, mentre Alvin chiamava dal palco, Ilary ha iniziato a chiedere agli autori cosa dovesse dire, senza rendersi conto che il microfono era ancora acceso. “Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba”, le ripetevano gli autori, e lei, visibilmente confusa, ha risposto “E mica ‘o so che lancio!”. Una scena esilarante che probabilmente verrà tagliata per la messa in onda su Canale 5. Poco dopo, Ilary è rientrata sul palco con la sua solita nonchalance: “Stavo chiacchierando, perché mi hai chiamato?”.

La gaffe con Irama

Ilary Blasi ha portato la sua freschezza anche nelle interazioni con gli artisti, come con Irama. Tentando di intervistare il cantante, ha candidamente ammesso di leggere dal gobbo: “In questo brano tu metti insieme le sonorità orchestrali con quelle elettroniche, correggimi se sbaglio perché chiaramente io non ce capisco nulla e me l’hanno scritto”. Irama, divertito, ha risposto con un sorriso, apprezzando la sua sincerità.

La proposta “indecente” a Gabry Ponte

Anche Gabry Ponte è stato travolto dall’energia di Ilary Blasi. Dopo l’esibizione, il DJ ha parlato dei suoi numerosi dischi di diamante, ricevendo applausi e urla dal pubblico. “Gabry io ho una passione per i diamanti, quindi se ti avanza un dischetto di diamanti, io sto nella camera 209”, ha detto Ilary, con Ponte che ha risposto ironicamente “Sono molto geloso dei miei dischi di diamanti, ma per te… faccio un’eccezione”. Ilary ha concluso con un sorriso malizioso: “Non ti avanza neanche uno per me? Che ne so… ricordati la camera”.

Ilary Blasi Show

La serata ha confermato Ilary Blasi come una delle conduttrici più amate e carismatiche della televisione italiana. La sua spontaneità e il suo spirito genuino hanno reso la prima puntata di Battiti Live un vero spettacolo, intrattenendo il pubblico con momenti indimenticabili e risate contagiose. L’attesa per la messa in onda su Canale 5 è ora ancora più alta, con i fan curiosi di rivedere i momenti più esilaranti della serata.