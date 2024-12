Bianca Guaccero e Giovanni Pernice accennano alle nozze a Ballando, Canino: “Ci vediamo al matrimonio in Puglia”

La puntata conclusiva di “Ballando con le stelle”, trasmessa sabato 21 dicembre, ha visto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice aprire la serata con un tango argentino che ha lasciato il pubblico e i giudici senza parole. La loro performance ha ottenuto il punteggio massimo dalla giuria, sottolineando la sintonia e la tecnica della coppia. Prima dell’esibizione, un filmato ha rivelato un lato più personale della loro relazione, con Bianca Guaccero che ha confessato i suoi sentimenti verso il ballerino. “Mi ha fatta innamorare”, ha dichiarato l’attrice, aggiungendo che con lui si sente protetta e felice.





Durante la votazione, Fabio Canino ha scherzato sull’idea di un possibile matrimonio tra i due, immaginando un futuro romantico per la coppia. “Ci rivediamo tutti al matrimonio di Guaccero e Pernice in Puglia”, ha commentato il giudice, suscitando sorrisi e reazioni divertite da parte dei protagonisti.

Nel corso della serata, Bianca Guaccero ha spiegato come la sua partecipazione al programma abbia avuto un impatto profondo sulla sua vita. “Ho ritrovato quella Bianca che non vedevo da tanto tempo”, ha confessato l’attrice, attribuendo questo cambiamento anche all’incontro con il suo insegnante di ballo. “Lui non ha fatto niente per conquistarmi ma mi ha fatta innamorare. A me l’amore ha sempre messo in agitazione. Era da tanto tempo che non mi sentivo così; con lui mi sento al sicuro e questa cosa mi dà felicità”.

Anche Giovanni Pernice non ha nascosto il legame speciale che si è creato con la sua partner. “Dopo tanto tempo c’è qualcuno che si prende cura di me, mancava una donna al mio fianco”, ha ammesso il ballerino, lasciando intendere quanto questo rapporto sia importante per lui.

La performance della coppia è stata lodata da tutta la giuria. Carolyn Smith, presidente della giuria, ha elogiato l’eccellenza tecnica dell’esibizione: “Alla fine della coreografia c’era una linea perfetta tra i piedi e le braccia di Bianca. Fantastico. Dovreste andare a fare il campionato di tango argentino”. Anche Selvaggia Lucarelli si è espressa positivamente, sottolineando il percorso straordinario dei due concorrenti: “Il vostro non è stato un percorso ma una marcia militare, avete fatto fuori tutti gli avversari. Non c’è stato neanche il rinculo”.

Le dinamiche personali tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno catturato l’attenzione non solo del pubblico ma anche dei giudici. Fabio Canino ha descritto la loro storia come una vera e propria fiaba: “La vostra storia è quella che più si avvicina alla fiaba. Bianca hai fatto il tuo lavoro. La vostra storia d’amore ci porterà in Puglia al matrimonio, vorrei un lieto fine per voi”. Con tono scherzoso, Bianca Guaccero ha risposto: “Sì, siete tutti invitati”. Aggiungendo un tocco di ironia, Giovanni Pernice ha detto: “Se vinciamo Ballando con le stelle un pensierino lo facciamo…”.

Il successo della coppia non si è limitato ai voti della giuria; anche sui social media i fan hanno espresso entusiasmo per la loro esibizione e per l’alchimia evidente tra i due. Molti utenti hanno commentato le dichiarazioni di Bianca Guaccero, lodando il coraggio dell’attrice nel condividere i suoi sentimenti in un contesto così pubblico.

Il programma “Ballando con le stelle” si è rivelato per Bianca Guaccero non solo un’opportunità professionale ma anche un’occasione per riscoprire se stessa. “Era da tanto tempo che non mi sentivo così”, ha ribadito l’attrice, sottolineando come questa esperienza le abbia permesso di ritrovare una parte di sé che credeva perduta.

L’ultima puntata dello show è stata caratterizzata da momenti di grande intensità emotiva e da esibizioni di altissimo livello tecnico. La performance di tango argentino di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice rimarrà sicuramente uno dei momenti più memorabili della stagione. La loro sintonia sul palco e fuori dal palco ha conquistato non solo i giudici ma anche il cuore del pubblico.

✨L’esibizione integrale del Tango Argentino di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice durante la Finale della 19º edizione di #BallandoConLeStelle. La Perfezione esiste.🤍 pic.twitter.com/iZIA0SAEhb — Since 1990🤍🎅🏻 (@Since1990_F) December 21, 2024