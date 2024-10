Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: ”Lo ho condotto nel mio universo, si è trovato bene”

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, star di Ballando con le stelle 2024, hanno recentemente condiviso con i loro fan di Instagram dei momenti trascorsi insieme in Puglia prima di tornare a Roma per prepararsi alla prossima puntata dello show. La conduttrice ha presentato il ballerino alla sua famiglia, descrivendo la visita come un momento di relax e connessione. “Siamo stati bene, l’ho portato nel mio mondo”, ha dichiarato Guaccero.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continuano a far parlare di sé. I due non solo brillano sul palco di Ballando con le stelle, ma sembrano intensificare la loro intesa anche al di fuori dell’ambiente di lavoro. Nelle ultime ore, hanno mostrato ai loro fan, tramite Instagram, il loro soggiorno in Puglia, dove Guaccero ha introdotto Pernice nel suo mondo personale, presentandolo a amici e familiari. “Aveva bisogno di una pausa”, ha commentato, sottolineando l’importanza di questo momento per entrambi.





Un momento di relax in Puglia

Durante la loro fuga in Puglia, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono goduti alcuni giorni di meritato riposo. Questo weekend lontano dall’Auditorium del Foro Italico ha rappresentato un’importante opportunità per rafforzare il loro legame. Nel video condiviso, Guaccero ha affermato: “Siamo appena tornati dalla Puglia. Ho portato Giovanni nel mio mondo e gli ho presentato amici e famiglia. È stato un bel momento. Aveva bisogno di una pausa”. Tra momenti di leggerezza e battute, il duo ha mostrato la propria alchimia anche in situazioni informali; ad esempio, Guaccero ha scherzato con Pernice riguardo al suo abbigliamento, esclamando: “Che fai? Copriti!”

Tornati a Roma, entrambi sono pronti a rientrare negli allenamenti per le coreografie dello show. Guaccero ha confermato la loro determinazione: “Adesso siamo in Auditorium e ci stiamo preparando per regalarvi tante emozioni nella prossima puntata”. Questa promessa di emozioni è ciò che i fan stanno aspettando con trepidazione.

Intesa in scena e paparazzate nel privato

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, è emersa una notevole empatia tra i due durante l’esibizione, culminata in un bacio che ha catturato l’attenzione del pubblico. “Abbiamo un’incredibile affinità; l’alchimia non si crea ma si percepisce. Vedremo come evolverà”, ha spiegato Guaccero, lasciando intendere che la loro connessione attraversa non solo la pista da ballo, ma anche la vita privata.

Inoltre, i paparazzi di Diva e Donna hanno recentemente immortalato i due insieme mentre entravano in un hotel, alimentando ulteriormente i gossip sulla loro relazione. Questi scatti hanno confermato ciò che molti sospettavano: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si limitano a ballare insieme, ma condividono anche momenti privati significativi.