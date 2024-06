Bimba di 10 anni in arresto cardiaco nella piscina dell’hotel: salvata e trasportata in ospedale in elicottero

Una domenica di refrigerio si è trasformata in un incubo per una bambina di 10 anni, in vacanza con un gruppo di turisti presso il Park Hotel di Scanno. Nel primo pomeriggio, mentre faceva il bagno nella piscina dell’hotel, la piccola ha improvvisamente avuto un arresto cardiaco, rischiando di annegare.Soccorsa tempestivamente dagli operatori del 118, la bambina è stata rianimata a bordo vasca e successivamente elitrasportata in ospedale in gravi condizioni. Secondo i sanitari, la causa dell’incidente potrebbe essere stata una congestione.





La domenica di refrigerio sul lago di montagna si è trasformata in un incubo per una bambina di 10 anni, in vacanza con un gruppo di turisti presso il Park Hotel di Scanno. Nel primo pomeriggio, mentre faceva il bagno nella piscina dell’hotel, la piccola ha avuto un improvviso arresto cardiaco, rischiando di annegare.

Soccorsi tempestivi e trasporto in ospedale

Soccorsa mentre andava a fondo, prima annaspando e poi perdendo i sensi, la bambina è stata prontamente rianimata a bordo vasca dagli operatori locali del 118. In seguito, la piccola è stata elitrasportata d’urgenza in ospedale, in gravi condizioni.

Possibile causa: congestione

Secondo gli operatori sanitari, la causa dell’incidente potrebbe essere stata una congestione. La bambina di 10 anni, in vacanza con un gruppo di turisti, stava trascorrendo una domenica di refrigerio sul lago di montagna quando si è verificato il drammatico episodio.

Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. Il Park Hotel di Scanno, noto per la sua bellezza paesaggistica e le numerose attività ricreative offerte ai visitatori, si trova ora al centro di una tragedia sfiorata che ha scosso l’intera comunità locale e i turisti presenti.

Questo episodio serve da monito per l’importanza di prestare sempre la massima attenzione durante le attività ricreative, soprattutto quando si è in compagnia di minori. È fondamentale seguire le indicazioni di sicurezza fornite dalle strutture e dai professionisti del settore per evitare spiacevoli incidenti e garantire la serenità di tutti i partecipanti.