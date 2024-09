Bimba di 4 anni si allontana dalla mamma e viene investita da un’auto in retromarcia a Baranzate: la situazione è molto seria

Una bambina di soli quattro anni è rimasta coinvolta in un grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in via Redipuglia, a Baranzate, in provincia di Milano. Soccorsa intorno alle 18.30, è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove i medici stanno valutando le sue condizioni critiche.





Secondo le prime ricostruzioni, la piccola, sfuggita alla sorveglianza della madre, è stata travolta da un’automobile in retromarcia guidata da un 57enne. L’uomo, intento a manovrare per parcheggiare nel proprio garage, potrebbe non aver notato l’improvvisa presenza della bambina.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti, oltre ai soccorritori della Croce Rossa di Paderno Dugnano, anche i carabinieri della compagnia di Rho. I militari stanno attivamente indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’ incidente e chiarire le responsabilità.

A seguito dell’accaduto, la madre della bambina, in preda allo stato di shock, ha accusato un malore e ha richiesto assistenza medica per accertamenti. Sono in fase di valutazione anche le dinamiche familiari per comprendere in dettaglio gli eventi che hanno portato a questo tragico accaduto.

Le autorità invitano alla massima cautela nei pressi di aree trafficate, ricordando l’importanza di vigilare con attenzione sui bambini. La comunità di Baranzate vive queste ore in ansia, sperando in una rapida e completa recupero della piccola.

Da parte loro, i carabinieri continuano a raccogliere testimonianze dei residenti e analizzano eventuali filmati di videosorveglianza per chiarire ulteriormente le circostanze che hanno portato a questa drammatica situazione.