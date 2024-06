Bimbo di 5 anni si affaccia dalla finestra di abitazione e cade dal quarto piano: è in condizioni disperate

Nelle ultime ore a Tradate, in provincia di Varese, un bambino di 5 anni è caduto dal quarto piano di una palazzina. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 31 maggio, ha scosso la comunità locale. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe precipitato da una finestra posta a circa 10 metri di altezza. La situazione attuale del piccolo è grave, e si trova ricoverato in condizioni critiche presso il pronto soccorso del Niguarda di Milano. I medici stanno valutando l’entità dei traumi riportati nella caduta e la prognosi rimane riservata.





L’episodio ha avuto luogo intorno alle 13 del 31 maggio tra via Crocifisso e via Pindemonte a Tradate. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente sul posto per prestare le prime cure al bambino. Successivamente, l’elisoccorso ha trasportato il piccolo in ospedale per le necessarie cure mediche. Si tratta di un bambino di origine straniera, nato nel 2018. Le circostanze esatte dell’incidente e la dinamica della caduta sono al centro delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Saronno su incarico della Procura di Varese. I familiari del bambino saranno i primi a essere interrogati per chiarire se il bambino fosse solo in casa al momento dell’incidente.

La comunità locale è in ansia in attesa di ulteriori sviluppi sull’incidente che ha coinvolto il giovane bambino. La Procura di Varese e le autorità competenti stanno lavorando per fare luce sulla vicenda e comprendere esattamente cosa sia accaduto in quell’appartamento al quarto piano. Restano ancora molte domande senza risposta e la speranza è che il bambino possa riprendersi dalle gravi ferite riportate nella caduta. La solidarietà e il sostegno verso la famiglia del piccolo sono palpabili in tutta la comunità locale.