Buongiorno buon sabato 27 luglio 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Buongiorno! Ricorda che l’unica cosa che devi fare oggi è sorridere… e forse colazione!





Buongiorno! Se oggi ti senti giù, ricorda che anche le piante hanno bisogno di acqua per crescere… e di un po’ di sole!

Buongiorno! Se le emozioni fossero colori, oggi sarei un arcobaleno… ma senza gomma da masticare!

Buongiorno! Se il caffè non ti sveglia, forse hai bisogno di uno schiaffo gentile!

Buongiorno! Ho recentemente deciso di non prendere più caffè… solo cioccolato. Spero funzioni ugualmente!

Buongiorno! La vita è come un camera da letto: a volte ci sono coperte sbagliate!

Buongiorno! Oggi sono di cattivo umore! Cominciamo a festeggiare!

Buongiorno! Ogni giorno è un nuovo inizio… proprio come l’ultimo episodio di quella serie che non riesci a smettere di guardare!

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, falle una torta. Ma non dimenticare di aggiungere un po’ di zucchero!

Buongiorno! Sono così felice che non posso decidere se ridere o piangere… quindi farò entrambe le cose!

Buongiorno! Oggi mi sento come un pancake: un po’ piatto, ma con tanto sciroppo!

Buongiorno! Non dimenticare di indossare il tuo sorriso… e i calzini spaiati, perché chi li nota?

Buongiorno! Vorrei essere un gufo, così potrei svegliarmi senza sentirne il bisogno!

Buongiorno! Se non riesci a trovare il tuo scopo nella vita, ricorda che un gelato può sempre aiutare!

Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per confondersi tra la gente… o per nascondersi sotto una coperta!

Buongiorno! La vita è breve, quindi mangia prima il dessert… o almeno così dicono!

Buongiorno! Oggi il mio obiettivo è rimanere sveglio fino a sera. Mission impossible!

Buongiorno! Se il mondo fosse una ciambella, io sarei il buco. Ma un buco felice!

Buongiorno! Ho deciso di essere ottimista… e di iniziare la giornata con un croissant!

Buongiorno! Le mie piante in casa sono le mie migliori amiche, perché non parlano mai!

Buongiorno! Spero che oggi sia meno frenetico di un film d’azione… ma non scommetterei su questo!

Buongiorno! Se tutto al mondo fosse facile, non ci sarebbero affatto i gelati da gustare!

Buongiorno! Chi ha bisogno di una sveglia quando hai un gatto affamato?

Buongiorno! Stai attento oggi: le muffin possono checkare la tua borsa!

Buongiorno! Ricorda che il tuo sorriso è contagioso… così come un brusco risveglio!

Buongiorno! Se non ti piace il cielo grigio, prova a mangiare una torta arcobaleno!

Buongiorno! Se la vita ti chiude una porta, aprila e chiedi: “Perché non hai messo una finestra?”

Buongiorno! Oggi voglio essere felice come un avocado in un toast!

Buongiorno! Se ti senti giù, prova a parlare con il tuo caffè. Potrebbe avere buoni consigli!

Buongiorno! Il segreto della felicità? Ridere per le cose che non hanno senso!

Buongiorno! Oggi sono ottimista, parlerò con i miei piani e vediamo chi ha ragione!

Buongiorno! Ogni giorno può essere un buon giorno… purché non inizi senza caffè!

Buongiorno! Se la vita fosse un film, oggi sarebbe una commedia romantica… e io sarei l’errore di casting!

Buongiorno! Oggi voglio che tutto vada bene, soprattutto la colazione!

Buongiorno! Ricorda: le calorie non contano nei giorni che finiscono con ‘dì’!

Buongiorno! Se i sogni si avverassero, io sarei già in vacanza!

Buongiorno! Fai del tuo meglio oggi, e poi rilassati… sei un capolavoro in progress!

Buongiorno! Tra tutti gli usi che hai per la tua mente, pensa alle ciambelle!

Buongiorno! La vita è come una commedia: ci vorrebbe un buon copione, ma a volte le battute sono divertenti!

Buongiorno! Se ti trovi in un vicolo cieco, almeno hai una scusa per restare in pigiama!

Buongiorno! Oggi sarà un buon giorno, a meno che tu non decida di svegliarti!

Buongiorno! Ricorda: una risata al giorno toglie il medico di torno. E i fagioli, quindi… mangiali!

Buongiorno! Spero che oggi tu incontri più dolci che problemi!

Buongiorno! La vita è un puzzle, ma le migliori tessere sono le risate!

Buongiorno! Svegliati, è il momento di qualcuna delle tue battute sceme!

Buongiorno! Oggi dopo una lunga notte di sonno, potrei anche cambiare il mondo… o tornare a dormire!

Buongiorno! Sii il motivo per cui qualcuno sorride oggi… o almeno qualcuno che ami!

Buongiorno! Troppi pensieri? Prenditi una pausa e visita il gastronomo!

Buongiorno! Chi ha bisogno di una merenda quando puoi svegliarti con la pizza?

Buongiorno! Se la vita fosse un film, io sarei il personaggio principale, l’anti-eroe e l’adorabile stupidone!

Buongiorno! Nostalgia di dolci? Oggi è il giorno giusto per un viaggio nella pasticceria!

Buongiorno! Inizia la giornata con un sorriso… e una tazza di caffè, ovviamente!

Buongiorno! Ogni mattina è un miracolo… nonostante il caffè non funzioni sempre!

Buongiorno! Se il caffè non si fa forte, può sempre cercare di essere divertente!

Buongiorno! La vita è come una torta: a volte è dolce, a volte ti farà ingrassare!

Buongiorno! Oggi non dimenticare di ridi degli errori… l’hanno fatto gli altri!

Buongiorno! Oggi sono come un cane in un giorno di pioggia: confuso, ma pronto a divertirsi!

Buongiorno! Sei pronto per un’altra giornata di avventure? O di sonno? Sono indeciso!

Buongiorno! Inizia la tua giornata con fiducia… e una grande colazione!

Buongiorno! Se il mondo fosse in bianco e nero, spero che tu sia una pennellata di colore!

Buongiorno! Non dimenticare: le piante si nutrono di sole e io mi nutro di pensieri divertenti!

Buongiorno! Oggi è come una scatola di cioccolatini: meglio sempre controllare prima di assaggiarne uno!

Buongiorno! L’unica cosa che voglio molte volte è un infinito di risate e dolci!

Buongiorno! Se il tuo umore è grigio, dipingilo di blu… o rosa, scegli tu!

Buongiorno! La vita è come una grande ciambella imbottita: sempre dolce e misteriosa!

Buongiorno! La colazione è il pasto più importante della giornata, soprattutto se include dolci!

Buongiorno! Se le risate potessero essere un lavoro, sarei già in pensione!

Buongiorno! Se i vampiri esistessero, io sarei il loro capo servitore!

Buongiorno! A volte, la miglior medicina è una risata… e una buona fetta di torta!

Buongiorno! Ogni giorno può essere una buona giornata, purché non sia un lunedì!

Buongiorno! Le galline non sanno nuotare, ma che importa? Ci sono le uova!

Buongiorno! Se fossi un cookie, sarei quello con le gocce di cioccolato!

Buongiorno! Spero che oggi tu possa ignorare l’orologio… e magari il lavoro!

Buongiorno! Oggi fuggo da tutto… compreso il pigiama!

Buongiorno! La vita è una follia, ma con le risate diventa un vero clown!

Buongiorno! Se la vita fosse un videogioco, so già quale tasto premere per un bonus di dolci!

Buongiorno! Il tuo sorriso è l’arma segreta contro la negatività!

Buongiorno! Spero che oggi tu riceva più abbracci che puzzette!

Buongiorno! La tua missione per oggi: ridere come se non ci fosse un domani!

Buongiorno! La tua vita è una storia, fallo diventare un romanzo divertente!

Buongiorno! La vita è troppo breve per non ridere nei momenti giusti.

Buongiorno! Se fossi un frutto, sarei una banana… perché adoro i giochi di parole!

Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per mettere in pratica le tue migliori battute!

Buongiorno! Il mio segreto per una buona giornata? Un buon caffè e una buona risata!

Buongiorno! Non fissarti sugli obiettivi, goditi i panorami lungo la strada!

Buongiorno! Sii come un toast: sempre pronto a brillare con il burro di arachidi!

Buongiorno! Ricorda: il cioccolato è sempre una buona idea!

Buongiorno! La felicità è come i bun: trovali e l’intero mondo sarà tuo!

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, chiedi uno smoothie di frutta!

Buongiorno! Oggi lasciati sorprendere dalla gioia, proprio come il caffè col latte!

Buongiorno! La mia ricetta per oggi: un pizzico di risate e un sacco di dolci!

Buongiorno! Oggi voglio sentirmi come un gelato in una giornata di sole!

Buongiorno! Se fosse un giorno di pioggia oggi, metti su un sorriso come un ombrello!

Buongiorno! Spero che oggi ti trovi più divertente del tuo caffè!

Buongiorno! La vita è una corsa: correre! E non dimenticare di ridere!

Buongiorno! Come posso iniziare la mia giornata senza un tocco di follia?

Buongiorno! Ogni mattina è un piccolo regalo, aprilo con una risata!

Buongiorno! Spero che oggi la tua vita sia più ricca di battute che di stress!

Buongiorno! Se fossi un dolce, sarei un cupcake: bello da vedere e buono da mangiare!

Buongiorno! È ora di spargere un po’ di buon umore nel mondo!

Spero che queste frasi divertenti possano far iniziare la giornata con un sorriso! Buon divertimento! 😄