Buttato fuori dall’auto e trascinato per strada: si cercano i truffatori in fuga

A Parma, lungo una strada statale, si è verificato un episodio che ha lasciato sgomenti i testimoni presenti. Un uomo è stato scaraventato fuori da un’auto in corsa e trascinato sull’asfalto. Le immagini, riprese da alcuni passanti, mostrano l’uomo aggrappato alla portiera del veicolo mentre questo prosegue la sua corsa. L’accaduto, che ha destato grande attenzione, è ora al centro di un’indagine condotta dai carabinieri.





Secondo quanto riportato da fonti locali, l’episodio sembra essere legato a un tentativo di truffa. Tre individui avrebbero approfittato di un’auto in prova per mettere in atto il loro piano. Dopo essersi allontanati con il veicolo, avrebbero spinto la vittima fuori dall’abitacolo, lasciandola sull’asfalto. L’uomo, nel disperato tentativo di fermare i fuggitivi, si sarebbe aggrappato alla vettura, venendo così trascinato per diversi metri.

I testimoni presenti sulla scena hanno raccontato quanto accaduto. Alcuni hanno anche registrato video dell’incidente, che sono poi finiti sui social network, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. “Abbiamo visto l’auto sfrecciare e lui che cercava di tenersi aggrappato”, ha dichiarato uno dei presenti, visibilmente scosso dall’accaduto. “È stato terribile vedere come l’hanno lasciato lì senza preoccuparsi delle sue condizioni”.

Fortunatamente, nonostante la dinamica drammatica, l’uomo non ha riportato ferite gravi. Dopo essere stato soccorso dai passanti e dalle autorità intervenute sul posto, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione.

Le autorità locali hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili. I carabinieri di Parma stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito all’episodio. Si cerca di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare i tre individui coinvolti nella vicenda.

Secondo quanto appreso da Parmatoday, la vittima sarebbe stata ingannata con una proposta fraudolenta legata alla vendita dell’auto. I truffatori avrebbero chiesto di provare il veicolo e, una volta saliti a bordo, avrebbero messo in atto il loro piano, cercando di allontanarsi con la macchina. L’uomo, rendendosi conto del raggiro, avrebbe tentato di fermarli, finendo però per essere scaraventato fuori dall’auto.

Uno dei testimoni ha aggiunto: “Era chiaro che stava cercando di bloccarli. Non si è mai arreso, anche quando era evidente che rischiava di farsi male”. Queste parole sottolineano il coraggio della vittima, che nonostante il pericolo ha cercato fino all’ultimo di recuperare il veicolo.