Caccia tragica nel Messinese: un giovane di 27 anni muore a causa di un colpo accidentale sparato dal padre

Un giovane di 27 anni ha tragicamente perso la vita durante una battuta di caccia a San Pier Niceto, una località situata in provincia di Messina. La vittima, Salvatore Fabio, si trovava in compagnia del padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato raggiunto da un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma del genitore.





La dinamica dell’incidente

Il colpo mortale, secondo le prime ricostruzioni, ha colpito Salvatore alla testa, facendolo morire sul colpo, aumentando il dramma di questa tragica giornata di caccia. È stato il padre stesso della vittima a lanciare l’allerta, chiamando le autorità competenti sull’accaduto. L’incidente si è verificato nella frazione di Serro, un’area frequentata da cacciatori, compresi molti appassionati locali.

L’intervento delle autorità

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo sono intervenuti immediatamente per avviare un’indagine e ricostruire l’intera dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un fattore accidentale, anche se le circostanze esatte del fatto devono ancora essere chiarite.

Insieme ai militari, è giunto anche il sostituto procuratore della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che coordina le indagini, aprendo un fascicolo d’inchiesta e disponendo l’esame autoptico sul corpo del giovane. Queste misure mirano a garantire chiarezza su ciò che è accaduto nel momento fatale.

La situazione del padre e delle indagini

Salvatore Fabio si trovava in un terreno di famiglia, in un contesto che avrebbe dovuto essere di svago e divertimento. Il fucile che ha causato la sua morte era detenuto legalmente dal padre, il quale al momento dell’incidente è stato portato in caserma per fornire la sua ricostruzione dell’accaduto. Questo dramma rappresenta una profonda perdita non solo per la famiglia, ma anche per la comunità locale, che si riunisce in segno di cordoglio e sostegno.

La tragedia segna un passo importante nei dibattiti sulla sicurezza durante le battute di caccia, rinnovando l’attenzione su pratiche più sicure e responsabili per garantire il rispetto della vita e della sicurezza di ogni partecipante.