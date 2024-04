Caos Mediaset tra i conduttori. Tra i nomi spuntano anche Hunziker e Panicucci

La tensione sale tra le star di Mediaset, almeno secondo le recenti voci circolate in rete. Un tempo sembrava che Pier Silvio Berlusconi fosse in fase di analizzare programmazione e personaggi per una rivitalizzazione generale del network. Adesso però, emergono dettagli piuttosto sorprendenti, inclusi dissidi apparenti tra alcuni dei conduttori più noti di Canale5 e affini.





Recentemente, il giornalista e regista Gabriele Parpiglia, esperto di gossip e televisione, nonché conduttore, ha acceso le controversie, manifestando il suo malessere verso certe star televisive. In un’intervista rilasciata al profilo Sdl Tv, lancia dure critiche a Michelle Hunziker, che per lui è una ‘maleducata’. Ma la Hunziker non è l’unica star nel mirino del giornalista…

Le insinuazioni contro Hunziker e gli intrighi Panicucci-Vecchi

Parpiglia descrive un episodio spiacevole con Michelle Hunziker avvenuto al compleanno di Roberto Cenci. Dopo essere stato ignorato dalla star senza apparente motivo, il giornalista denuncia l’episodio alla sua agente, Graziella, che promette di risolvere la situazione. Da quel giorno, però, Parpiglia afferma di non avere ricevuto alcuna risposta.

Prosegue inoltre l’atmosfera tesa tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ha suonato l’aria di faida quando la Panicucci ha liquidato Vecchi, suo collaboratore di Mattino Cinque, con l’epiteto di “figlio di buona donna” accusandolo di averle rubato del tempo in onda. Si vocifera anche che la Panicucci abbia preso in giro Vecchi affermando che avrebbe presto preso il controllo totale del programma. Nel frattempo, Mattino Cinque e il suo spin-off, Mattino 4, anche condotto da Federica con Roberto Poletti, non stanno ottenendo il successo sperato in termini di audience.

In chiusura, D’Agostino propone tre indizi. Quale conduttrice ha finanziato di tasca propria un programma che si è rivelato un fallimento? La Panicucci con Mattino 4 e la Hunziker con “Michelle Impossible & Friends” sono le risposte possibili. Il secondo quesito: quale presentatrice di fama sta usando account falsi sui social per lanciare frecciatine ad una collega? E infine, quale conduttore è inviso ai dirigenti a causa di presunte raccomandazioni politiche? I principali sospettati, dal lato Rai, sarebbero Pino Insegno e Nunzia De Girolamo. Ma sarà la verità?