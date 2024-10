La recente puntata di Casa a prima vista ha catturato l’attenzione del pubblico, vedendo come protagoniste una celebrity e sua figlia di 19 anni. Gli agenti immobiliari del programma, Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, hanno gestito un budget considerevole per la ricerca di un appartamento in una delle località più affascinanti d’Italia.





All’interno di Casa a prima vista, la vip e la figlia, alla ricerca di un’abitazione, hanno avuto a disposizione un’importante somma per l’acquisto di un appartamento. Nello specifico, Valentina, la giovane protagonista, ha mostrato una determinazione particolare nel trovare un luogo che soddisfacesse le sue esigenze.

Casa a prima vista: la vip e la figlia a caccia dell’appartamento con 400mila euro di budget

Nel corso dell’episodio di Casa a prima vista, la madre e la figlia hanno manifestato il desiderio di esplorare opportunità di acquisto nella storica città di Como, dove avevano un budget di 400mila euro. La scelta della zona è stata limitata alla città murata e a via Crispi, aree note per il loro fascino e le loro bellezze architettoniche. Queste scelte hanno suscitato grande interesse e discussione, specialmente dopo la storia di Jacopo e Gaia, i gemelli che hanno cercato un attico a Roma con un budget di 1,3 milioni di euro.

La madre della giovane, Paola Minussi, è un volto noto della città di Como e vanta una carriera poliedrica come docente di musica, scrittrice e celebrante laica. La sua passione per i tarocchi aggiunge un ulteriore strato di fascino alla sua personalità. La partecipazione di Paola e Valentina a Casa a prima vista ha suscitato molto clamore e curiosità tra i residenti, che hanno seguito la puntata con grande attenzione.

La trasmissione Casa a prima vista, in onda su Real Time dal 2023, si è affermata come uno dei format più amati dal pubblico, ispirandosi al popolare programma francese Chasseur d’Appart. La partecipazione della famiglia Minussi non ha deluso le aspettative, consolidando ulteriormente il successo dello show.