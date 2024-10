Caterina Balivo e Sal Da Vinci, un duetto indimenticabile a La Volta Buona che ha conquistato il web

Duetto inaspettato a La Volta Buona: Caterina Balivo e Sal Da Vinci protagonisti di una serata da ridere con Martina Stella

Un pomeriggio all’insegna della musica e del divertimento quello di ieri a La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il famoso cantante Sal Da Vinci ha fatto il suo ingresso nel salotto televisivo per presentare il suo ultimo successo, ‘Rossetto e caffè’. Un momento di grande divertimento, arricchito dall’inaspettato intervento di Martina Stella, che ha animato ulteriormente la serata con una gag esilarante.





Caterina Balivo e Sal Da Vinci: un duetto che conquista il pubblico

Caterina Balivo

Il pubblico presente in studio e da casa ha sicuramente apprezzato il duetto festoso che ha visto Caterina Balivo cantare insieme a Sal Da Vinci sulle note di ‘Rossetto e caffè’. Durante l’esibizione, la conduttrice ha mostrato il suo entusiasmo, dimostrando di essere una grande fan del brano e del cantante. Alla conclusione della performance, in un gioco di ironia, Balivo ha applicato un po’ di rossetto e ha baciato Sal Da Vinci sulla guancia, strappando un sorriso a tutti i presenti.

La divertente gag con Martina Stella

Ma la serata non è stata solo caratterizzata dalla musica. Infatti, la Balivo ha sfruttato l’opportunità per prendere in giro Martina Stella, l’attrice scelta per il videoclip di ‘Rossetto e caffè’. Tramite un video messaggio, Stella ha scherzato sul fatto che Caterina desiderasse partecipare al posto suo, affermando: “Sal cercava un’attrice bionda naturale”, scatenando le risate di tutti. L’attrice, con il suo consueto umorismo, ha poi continuato: “Scherzo, soprattutto sul colore dei miei capelli”.

La risposta di Caterina non si è fatta attendere. Con un sorriso, ha sfidato Sal Da Vinci a dire: “Martina, sei un’ottima attrice, ma Caterina canta meglio ed è più intonata”, una dichiarazione che ha ulteriormente allietato il clima nel salotto di Rai 1. E così, tra battute e risate, il pubblico ha potuto assistere a un’interazione esplosiva tra i tre, rendendo la puntata di La Volta Buona memorabile.