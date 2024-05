Cerimonie funebri oggi per Dimitri Iannone de “Il Collegio”, Robert Banica e Filomena Del Piano, vittime di un incidente

I funerali dei due ragazzi saranno celebrati insieme a Villa Literno, mentre quelli della ragazza saranno celebrati ad Aversa. I tre sono morti lo scorso 19 maggio in un incidente stradale.





Dimitri Iannone, Robert Banica e Filomena Del Piano saranno commemorati oggi, giovedì 23 maggio, dopo il tragico incidente stradale che li ha visti protagonisti lo scorso 19 maggio a Villa Literno, nella provincia di Caserta. I funerali dei due ragazzi, rispettivamente di 24 e 23 anni, che erano legati da una profonda amicizia, si terranno insieme alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Villa Literno. La cerimonia funebre per Filomena Del Piano, 19 anni, avrà invece luogo alle ore 15 nella cattedrale di San Paolo Apostolo ad Aversa. Dimitri Iannone era conosciuto per aver partecipato nel 2017 alla prima edizione del reality show di Rai2 “Il Collegio”.

L’auto dei tre ragazzi si è ribaltata dopo uno scontro frontale

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, l’auto su cui viaggiavano i tre giovani, una 500 Abarth, stava percorrendo via delle Dune a Villa Literno quando si è scontrata frontalmente con una 500 X che trasportava due coniugi. L’impatto è stato devastante: la vettura dei ragazzi si è ribaltata e i tre sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarli, ma purtroppo per Dimitri, Robert e Filomena non c’è stato nulla da fare. Anche l’uomo e la donna a bordo dell’altra vettura sono rimasti feriti nell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte delle autorità locali. La comunità di Villa Literno e Aversa è profondamente scossa dalla tragedia e si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore.

La morte dei tre giovani ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona. Via delle Dune è nota per essere una strada pericolosa, spesso teatro di incidenti. Le autorità locali stanno valutando possibili interventi per migliorare la sicurezza stradale e prevenire ulteriori tragedie.

Inoltre, amici e conoscenti delle vittime hanno organizzato una fiaccolata in loro memoria, che si terrà la sera del 23 maggio a Villa Literno. La fiaccolata partirà dalla chiesa di Santa Maria Assunta e percorrerà le principali vie del paese per ricordare Dimitri, Robert e Filomena.

La comunità locale si è mobilitata anche attraverso i social media, dove sono stati creati gruppi in memoria dei tre giovani. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando da tutta Italia, dimostrando quanto fosse amato e apprezzato Dimitri Iannone per la sua partecipazione al reality show “Il Collegio”.

La perdita di tre giovani vite in modo così tragico ha lasciato un vuoto incolmabile nelle famiglie e tra gli amici. Oggi, durante i funerali, sarà l’occasione per dare loro l’ultimo saluto e ricordare i bei momenti trascorsi insieme.

La speranza è che questa tragedia possa servire da monito affinché vengano prese misure concrete per migliorare la sicurezza stradale e prevenire ulteriori incidenti.