Cesena, uomo colpisce la moglie con un martello e le morde via un orecchio: è ricercato

In una drammatica escalation di violenza domestica a San Mauro Pascoli, Cesena, una donna è stata brutalmente aggredita dal marito con un martello e morsi, risultando in gravi ferite che hanno richiesto un ricovero d’urgenza all’Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’incidente, che ha suscitato grande attenzione sia dalla comunità locale sia dalla stampa, ha portato ad una intensa caccia all’uomo da parte dei Carabinieri per fermare il responsabile.





La serata del 25 aprile si è trasformata in un incubo per una donna di San Mauro Pascoli, quando una lite con il marito ha preso una svolta violenta. Secondo quanto riportato, l’uomo ha iniziato l’assalto con schiaffi, pugni e calci, per poi passare a morsi, strappando una parte del padiglione auricolare della donna, e infine colpendola alla testa con un martello. Questa furia incontrollata ha causato ferite così gravi da rendere necessario il trasporto urgente in ospedale.

La vittima è riuscita a dare l’allarme ai vicini di casa, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Arrivati sul posto, i paramedici hanno trasportato la donna all’Ospedale ‘Bufalini’, dove è stato attivato il ‘Codice Rosso’, una procedura d’urgenza per casi di estrema gravità. I medici del reparto maxillo-facciale hanno preso in cura la donna, sottoponendola a un intervento chirurgico per le gravi ferite subite.

Dopo l’aggressione, il marito si è dato alla fuga, scatenando una vasta operazione di ricerca condotta dai Carabinieri della compagnia di Cesenatico. La situazione ha generato un clima di tensione nella comunità, con le forze dell’ordine che lavorano incessantemente per localizzare e arrestare l’uomo, attualmente accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Stato della vittima e procedimenti legali

Al momento, la donna rimane ricoverata in ospedale, dove i medici continuano a monitorare attentamente il suo recupero. La gravità dell’attacco ha portato a una prognosi iniziale di trenta giorni. La vittima ha formalmente presentato denuncia contro il marito, dando avvio a un procedimento legale che potrebbe vedere l’uomo di fronte a severe conseguenze giudiziarie per i suoi atti di violenza.

Questo episodio sottolinea l’importanza di affrontare con serietà la violenza domestica e di fornire alle vittime il necessario sostegno legale e psicologico. Mentre la comunità di San Mauro Pascoli rimane scossa, cresce la consapevolezza sulla necessità di proteggere le persone vulnerabili e prevenire futuri atti di violenza.