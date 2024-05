Il giovane José segue il padre Amadeus: presenterà un podcast Rai dall’Eurovision svedese del 2024

L’Eurovision Song Contest, il festival di musica più seguito in Europa, vedrà quest’anno due rappresentanti italiani particolarmente interessanti. Angelina Mango, con il suo brano vincitore di Sanremo “La noia”, sarà la protagonista musicale per l’Italia. Accanto a lei, a Malmö, Svezia, ci sarà una presenza giovanile e dinamica: José, il 15enne figlio del noto presentatore Amadeus.





José parteciperà a un progetto innovativo durante l’Eurovision, che si svolgerà dal 7 all’11 maggio. Non si esibirà sul palco, ma avrà un ruolo chiave dietro le quinte. Il giovane farà parte di un gruppo di “40 adolescenti ancora senza pass” che esploreranno il contest da una prospettiva unica, contribuendo alla creazione di contenuti originali. In particolare, José sarà uno degli speaker di “Stonati a Eurovision”, un podcast prodotto da Radioimmaginaria per Rai Play Sound. L’obiettivo è raccontare il dietro le quinte del festival, offrendo ai fan un’immersione completa nell’evento.

Nonostante la giovane età, José ha già accumulato una significativa esperienza nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme di suo padre, Amadeus, che ha iniziato la sua carriera alla radio. Attualmente, José è speaker radiofonico per Radioimmaginaria, e conduce quotidianamente il programma mattutino “Ti accompagno a scuola” dalle 6:55 alle 7:40. Con l’avvicinarsi dell’Eurovision, le puntate si sono concentrate sulle canzoni e sugli artisti del festival, aumentando l’anticipazione e l’entusiasmo tra gli ascoltatori.

Importanza dell’Eurovision per l’Italia

L’Eurovision non è solo una vetrina per i talenti emergenti come Angelina Mango ma anche un’occasione per giovani talenti nel campo dei media, come José, di guadagnare esperienza internazionale preziosa. Questa doppia rappresentazione artistica e mediatica rafforza il ruolo dell’Italia nel contesto culturale europeo e sottolinea l’importanza di nuove forme di racconto mediatico nel mondo della musica.

L’edizione del 2024 dell’Eurovision promette di essere un evento memorabile per l’Italia, che si distingue non solo per i suoi contributi musicali ma anche per l’innovativo approccio nella narrazione dell’evento. Con personaggi come Angelina e José, l’Italia dimostra il suo impegno nel promuovere sia la musica che le nuove generazioni di talenti nel panorama internazionale.