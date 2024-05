Morte improvvisa durante la festa di compleanno: Fatima, 8 anni, si spegne

Venerdì scorso, nella tranquilla località di Poggio Renatico, nel Ferrarese, una festa di compleanno per una bambina di nome Fatima, di origine pakistana e di soli 8 anni, è finita in tragedia. Mentre giocava felice con i suoi cuginetti fuori dalla kebaberia di famiglia, Fatima ha improvvisamente avuto un malore, collassando. Nonostante il tempestivo intervento dell’eliambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Bologna, la piccola è tragicamente deceduta nella notte tra domenica e lunedì, poche ore dopo il suo compleanno.





La serata doveva essere un momento di gioia per Fatima, che festeggiava un altro anno di vita insieme ai suoi cari. Tuttavia, la gioia si è trasformata in disperazione quando, tra un gioco e l’altro, la bambina è stata colpita da un arresto cardiaco, causato da una patologia congenita che la affliggeva sin dalla nascita. Questo evento drammatico ha lasciato la famiglia e la comunità in uno stato di profondo dolore, specie considerando che solo due mesi fa, due cuginetti di Fatima erano stati vittime di un grave incidente stradale proprio vicino a casa.

Il dolore per la famiglia di Fatima è palpabile, come espresso dallo zio della bambina: “Non c’è pace per le nostre famiglie, siamo stati colpiti nei bambini che sono il punto debole. Sono botte pesanti. Questo è un dolore infinito ma anche un decreto divino e così lo dobbiamo accettare.” Queste parole riflettono la profonda tristezza e la rassegnazione di una famiglia che ha subito perdite immense in un breve lasso di tempo.

La comunità di Malalbergo, dove Fatima frequentava la scuola, si è stretta attorno alla famiglia in lutto. La sindaca del paese, commossa, ha invitato tutti coloro che desiderano dare l’ultimo saluto a Fatima a partecipare al funerale, che si terrà presso la moschea Faizan-e-Madina a Bologna. “Ciao Fatima, piccolo angioletto… che tu possa vegliare su papà, mamma e i tuoi fratellini,” ha dichiarato la sindaca, facendo eco al sentimento di tutta la comunità.

Questa tragedia ha toccato profondamente tutti coloro che conoscevano Fatima e ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Poggio Renatico e Malalbergo, ricordando dolorosamente quanto la vita possa essere imprevedibile e fragile.