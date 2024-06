Chi è Gerry Manzoli il marito di Nada: scopriamo i segreti della loro vita privata e di quella professionale

Gerry Manzoli è il marito di Nada. Scopriamo i segreti della loro vita privata e di quella professionale.





Chi è Gerry Manzoli

Gerry Manzoli, nato Gerardo Manzoli il 28 agosto 1941 a Milano, è noto principalmente per essere il marito di Nada Malanima, celebre cantante italiana, e per la sua carriera musicale come bassista dei Camaleonti. La storia di Gerry e Nada è una testimonianza di amore, musica e sostegno reciproco che dura da decenni.

Fin da piccolo, Gerry sviluppa una passione per la musica e inizia a suonare il basso. Il suo talento lo porta a diventare bassista dei Camaleonti, un gruppo che ha segnato la storia della canzone italiana con successi come “Applausi” ed “Eternità”. Gerry era noto come “il bello” dei Camaleonti per il suo aspetto affascinante e carismatico sul palco.

L’incontro con Nada

Il primo incontro tra Gerry e Nada non è ben documentato, ma si ritiene che si siano conosciuti nel contesto della loro attività musicale. Nada, giovane cantante emergente, aveva già ottenuto un enorme successo con la canzone “Ma che freddo fa” al Festival di Sanremo del 1969, seguita dalla vittoria nel 1971 con “Il cuore è uno zingaro” in coppia con Nicola di Bari. Gerry e Nada si sono sposati nel 1973, unendo le loro vite sia a livello personale che professionale.

La vita familiare

Gerry e Nada hanno una figlia, Carlotta, che oggi ha circa 40 anni e lavora come direttrice di produzione nel mondo del cinema. La famiglia vive a Manciano, una tranquilla località in provincia di Grosseto, immersa nella campagna maremmana. Questo ambiente sereno e rurale è il rifugio perfetto per una coppia che ha trascorso gran parte della vita sotto i riflettori.

Il sostegno reciproco

Nada ha sempre espresso gratitudine per il sostegno incondizionato che Gerry le ha offerto. In numerose interviste, ha dichiarato che il marito è stato una forza stabilizzante nella sua vita, capace di spronarla e motivarla. “Siamo stati fortunati. Lui è una persona dolce, tranquilla, la parte equilibrata della famiglia, quello che mi stimola togliendomi dalla mia innata pigrizia e il nostro è un rapporto d’amore e di grande rispetto”, ha detto Nada.

Gerry si è dedicato completamente alla moglie, sostenendola nella carriera e nella vita personale. Questo ha permesso a Nada di continuare a esibirsi e a creare musica, nonostante le difficoltà e le pressioni del mondo dello spettacolo. “Sono pigra, se non ci fosse lui a spingermi avrei fatto molto di meno”, ha aggiunto Nada, sottolineando quanto il marito abbia influenzato positivamente la sua vita e la sua carriera.

Il presente

Oggi, Gerry e Nada vivono una vita tranquilla e soddisfacente a Manciano. Sebbene Gerry abbia lasciato i Camaleonti nel 1982, la sua passione per la musica non è mai svanita. Continua a essere una presenza importante nella vita di Nada, offrendole supporto emotivo e pratico. La loro casa nella campagna maremmana è un luogo di pace e riflessione, dove la coppia può godere della bellezza naturale e della serenità lontano dal frastuono della vita urbana.

Il futuro

Gerry Manzoli continua a essere un pilastro nella vita di Nada, e insieme guardano al futuro con ottimismo e serenità. La loro storia d’amore, radicata in una profonda comprensione reciproca e in un sostegno incondizionato, è un esempio di come le relazioni possano evolversi e rafforzarsi nel tempo. La loro figlia Carlotta, con la sua carriera nel cinema, rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per la coppia.

