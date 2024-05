Chi è il marito di Cinzia Leone? Scopriamo la carriera e la vita privata dell’attrice

Nata nel 1959, l’attrice, comica e imitatrice Cinzia Leone ha costruito una carriera equilibrata tra il teatro e la televisione. E’ famosa per la sua partecipazione a programmi ben noti come La Tv delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e Tunnel. Sul grande schermo, ha fatto il suo debutto alla fine degli anni ’80 lavorando con celebri nomi del cinema italiano come Carlo Vanzina, Francesco Nuti e Carlo Verdone. Di seguito, alcune informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.





Carriera, vita privata e dettagli curiosi sulla vita di Cinzia Leone

Nativa di Roma, questa rilevante attrice e comica, oltre ad essere un’imitatrice notevolmente dotata, ha fatto la sua prima apparizione teatrale con Guzzanti e al cinema con Mario Monicelli. Ha esordito in teatro nel 1981 con Polvere di stress. Questo ha portato alla realizzazione di Nutella amara, un lavoro che ha scritto insieme a Corrado Guzzanti e Francesca Reggiani. È poi entrata nel mondo della TV con programmi spettacoli diversi quali La TV delle ragazze, Scusate l’interruzione, nonché Avanzi e Tunnel, dove Cinzia Leone ha imitato personaggi di spicco dello spettacolo come Sabrina Salerno, Edwige Fenech e Marisa Laurito. La sua prima apparizione cinematografica è stata nel 1987 in Bachi da seta di Gilberto Visintin, ma sono state le collaborazioni con prestigiosi registi come Lina Wertmüller, Francesco Nuti, Mario Monicelli, Carlo Verdone e Carlo Vanzina a portarla all’attenzione del grande pubblico. La sua performance in Parenti serpenti di Mario Monicelli è stata un punto di svolta nella sua carriera.

Il 26 dicembre 1991, al termine della proiezione di Donne con le gonne di Francesco Nuti, ha subito un serio malore. Subito portata all’Ospedale San Giacomo e in seguito al reparto di neurochirurgia dell’Ospedale San Camillo, è stato diagnosticato un aneurisma congenito all’arteria basilare.

A causa di questa sconcertante scoperta, l’attrice ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a Phoenix, negli Stati Uniti. La gravità della situazione era tale che nessun chirurgo voleva assumersi la responsabilità dell’intervento. Dopo l’operazione, Cinzia Leone si trovò paralizzata nella parte sinistra del corpo, ma si riprese successivamente. Nel 1999, la Leone fu colpita da un attacco ischemico, ma è riuscita a recuperare completamente.

Della vita sentimentale privata dell’attrice Cinzia Leone si conosce poco, in quanto ha sempre cercato di mantenere un profilo basso e privato. Perciò, non è noto se sia sposata o in una relazione con qualcuno attualmente.