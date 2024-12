Chi è la 15enne autrice della sparatoria in Wisconsin: uccisi un prof e uno studente, poi si è suicidata

Tragedia in una scuola del Wisconsin: una quindicenne apre il fuoco, uccidendo due persone prima di togliersi la vitaLa comunità di Madison è sotto shock dopo che una studentessa ha seminato il terrore in un istituto cristiano, lasciando dietro di sé morte e feriti. Le autorità indagano sul movente e sull’origine dell’arma.





Una tragica sparatoria ha sconvolto la tranquilla città di Madison, nel Wisconsin, quando una giovane studentessa di soli 15 anni ha aperto il fuoco all’interno della Abundant Life Christian School. L’adolescente, identificata come Natalie “Samantha” Rupnow, ha causato la morte di due persone – uno studente e un insegnante – prima di rivolgere l’arma contro se stessa.L’incidente è avvenuto in un’aula studio frequentata da alunni di diverse classi.

In un momento di straordinario coraggio, un bambino di seconda elementare, di appena 8 anni, ha allertato le autorità chiamando il 911. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato la giovane Rupnow in fin di vita per una ferita autoinflitta. Purtroppo, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale.Oltre alle vittime, la sparatoria ha lasciato sei persone ferite, di cui due in condizioni critiche.

Il capo della polizia di Madison, Shon Barnes, ha riferito che tre studenti e un insegnante sono stati ricoverati con ferite meno gravi, e due di loro sono stati dimessi in serata.”Questo è un giorno buio non solo per Madison, ma per l’intera nazione”, ha dichiarato Barnes visibilmente scosso. “Dobbiamo fare di più come comunità per prevenire simili tragedie.”Le indagini sono in corso per determinare il movente della sparatoria e, soprattutto, per capire come una minorenne sia riuscita a procurarsi un’arma da fuoco.

Le autorità hanno rivolto un appello ai testimoni, chiedendo loro di condividere qualsiasi informazione utile sugli istanti precedenti alla tragedia.Barnes ha sottolineato l’importanza di un approccio sensibile nell’interrogare i testimoni, specialmente i più giovani: “Non metteremo fretta a nessuno. Daremo agli studenti il tempo di elaborare l’accaduto e di condividere le loro esperienze quando si sentiranno pronti.

Ogni persona presente nell’edificio è una vittima e porterà con sé questo trauma per sempre.”La Abundant Life Christian School, che accoglie circa 400 studenti dalla scuola materna alle superiori, rimarrà chiusa a tempo indeterminato. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha ordinato che le bandiere siano esposte a mezz’asta sugli edifici statali in segno di lutto.Il presidente Joe Biden ha definito l’accaduto “scioccante e inaccettabile”, rinnovando il suo appello per una riforma delle leggi sulle armi. “Non possiamo continuare a permettere che i nostri figli vivano nella paura ogni volta che mettono piede in un’aula”, ha dichiarato il presidente.

Questo ennesimo episodio di violenza scolastica riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sul controllo delle armi negli Stati Uniti. Mentre la comunità di Madison cerca di elaborare il lutto, cresce la pressione sui legislatori affinché adottino misure concrete per prevenire future tragedie.La sparatoria alla Abundant Life Christian School si aggiunge alla lunga lista di incidenti simili che hanno colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni, alimentando un senso di frustrazione e impotenza tra genitori, educatori e studenti. Molti si chiedono cosa si possa fare per garantire che le scuole tornino ad essere luoghi sicuri di apprendimento e crescita, anziché scenari di violenza e paura.