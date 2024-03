Chi è l’ex marito di Angela Brambati si sono lasciati per colpa di un tradimento?

Angela Brambati, iconica voce femminile dei Ricchi e Poveri, ha recentemente condiviso dettagli dolorosi riguardanti il tradimento subìto anni fa dal suo ex marito. Mentre oggi brilla sul palco del Festival di Sanremo 2024, la sua vita privata non è stata sempre costellata di momenti felici. Ecco la sua storia, segnata da un episodio che ha inevitabilmente lasciato un segno.





Nei primi anni ’70, i Ricchi e Poveri scalavano le classifiche musicali italiane, conquistando il cuore di milioni di fan con hit indimenticabili come “Che sarà” e “Sarà perché ti amo”. Il gruppo, originariamente composto da due uomini e due donne – Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angela Brambati – si distingueva per l’armonia e la coesione sul palco e fuori.

Un Tradimento Inaspettato

La svolta avviene quando Marina Occhiena lascia il gruppo, a seguito di un episodio che avrebbe segnato profondamente la vita personale di Angela. Marcello Brocherel, all’epoca marito di Angela e padre di suo figlio Luca, intraprese una relazione con Marina, un tradimento che portò alla fine del matrimonio di Angela.

La Scoperta e le Conseguenze

Angela ha raccontato di aver scoperto il tradimento in maniera traumatica: trovando Marcello e Marina insieme nel proprio letto. Un dettaglio che ha colpito profondamente Angela, la quale ha confessato di non essersi mai aspettata un tradimento così intimo e personale. Nonostante la volontà di perdonare, la modalità segreta con cui si è svolto l’intero episodio ha reso impossibile per lei superare il dolore e la delusione.

Un Nuovo Inizio

Nonostante il passato doloroso, Angela Brambati ha saputo voltare pagina, costruendosi una nuova vita e consolidando la sua carriera artistica. Oggi, insieme ad Angelo Sotgiu, continua a incantare il pubblico, dimostrando sul palco del Festival di Sanremo 2024 una forza e un’affinità che vanno oltre la musica.

Riconciliazione e Amicizia

Il tempo ha permesso a Angela di cicatrizzare le ferite, portandola a sviluppare un rapporto di amicizia con Angelo Sotgiu, suo storico compagno di band. Questa trasformazione testimonia la capacità di superare gli ostacoli e di mantenere viva la passione per la musica che li ha uniti fin dall’inizio.

La storia di Angela Brambati è un esempio di resilienza e di rinnovamento. Nonostante le difficoltà e i momenti bui, è riuscita a ritrovare la serenità e a continuare a brillare nel mondo della musica, dimostrando che anche dalle situazioni più dolorose si può emergere più forti e uniti.

Fonte: Angela dei Ricchi e Poveri, la verità sul tradimento dell’ex marito: “Come l’ho beccato”