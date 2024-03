Santa Messa oggi domenica 3 marzo 2024 orario diretta tv e streaming: a che ora inizia su Rai 1, Canale 5 e Tv 2000

Con l’approssimarsi del 3 marzo 2024, molti si chiedono: a che ora sarà possibile partecipare alla Santa Messa tramite i mezzi televisivi e digitali? In questo articolo, vi forniremo tutti i dettagli sugli orari e sui canali dove potrete seguire questo importante appuntamento spirituale, insieme a un breve sguardo alle recenti dichiarazioni di Papa Francesco, che torna a guidare i fedeli dopo una settimana di intensi dibattiti e preoccupazioni per la sua salute.





Un Messaggio Forte e Chiaro

Nelle sue ultime apparizioni pubbliche, Papa Francesco non ha esitato a toccare temi di grande attualità e rilevanza. Durante il Convegno Internazionale “Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni”, il Pontefice ha espresso posizioni decise riguardo l’ideologia del gender, definendola “il pericolo più brutto del nostro tempo” per la sua capacità di annullare le differenze e omogeneizzare la società. Queste parole risuonano come un monito a non perdere di vista l’importanza delle diversità che arricchiscono il tessuto sociale e spirituale dell’umanità.

Papa Francesco ha inoltre evidenziato come, nonostante le tentazioni possano frammentare, le ispirazioni divine siano fonte di unione e armonia, invitando i fedeli a riflettere su questi importanti concetti.

La Santa Messa del 3 Marzo 2024: Dove e Quando

Per tutti coloro che desiderano unirsi spiritualmente alla comunità cattolica in questo importante giorno, ecco gli orari e i canali da tenere a mente:

Rai 1 : La giornata inizia con “A Sua Immagine” alle ore 10.30, seguito dalla Messa trasmessa in diretta dalla Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona alle ore 10.55. Dopo un breve ritorno a “A Sua Immagine” alle 11.50, alle 12.00 ci sarà la diretta dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro.

: La giornata inizia con “A Sua Immagine” alle ore 10.30, seguito dalla Messa trasmessa in diretta dalla Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona alle ore 10.55. Dopo un breve ritorno a “A Sua Immagine” alle 11.50, alle 12.00 ci sarà la diretta dell’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Canale 5 : La trasmissione della Santa Messa sarà dalle ore 10.00 alle ore 11.00, offrendo ai fedeli un’ulteriore opportunità per partecipare alla celebrazione.

: La trasmissione della Santa Messa sarà dalle ore 10.00 alle ore 11.00, offrendo ai fedeli un’ulteriore opportunità per partecipare alla celebrazione. Tv2000: Anche su questo canale, l’appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco è fissato per le 12.00, permettendo ai fedeli di tutte le età di connettersi con il cuore della Chiesa Cattolica.

Per chi preferisce la flessibilità dello streaming, sarà possibile seguire la Santa Messa negli orari sopra indicati anche su RaiPlay o Mediaset Infinity, garantendo così accesso a tutti, ovunque si trovino.

In questi tempi di rapida evoluzione sociale e culturale, la Santa Messa del 3 marzo 2024 rappresenta un momento di pausa, riflessione e rinnovamento spirituale. Che siate in famiglia, soli o con amici, vi invitiamo a unirvi alla comunità cattolica in questo appuntamento di fede e speranza.