Chi è l’intruso tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024? E perché è lì, che c’entra?

Uno dei partecipanti molto discussi del cast dell’edizione 2024 dello show Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile, è sicuramente Peppe Di Napoli. Il gruppo di 18 concorrenti include nomi ben noti come l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, la personalità televisiva Matilde Brandi, il corrispondente di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, Marina Suma, Luce Caponegro (conosciuta come l’ex attrice a luci rosse Selen) e Valentina Vezzali, una schermitrice specializzata nel fioretto con un record di vittorie.





Per il 2024, Vladimir Luxuria, ex vincitrice dell’Isola dei Famosi e opinionista del programma, prenderà il posto di Ilary Blasi come conduttrice. Gli opinionisti di quest’anno saranno l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Dario, giornalista del Tg5. Quest’anno, per la prima volta, la corrispondente in Honduras sarà una donna: Elenoire Casalegno.

Presentazione di Peppe Di Napoli, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Fra gli altri partecipanti che trascorreranno il loro tempo in Honduras ci saranno Francesca Bergesio, Artur Dainese, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci, Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Peppe Di Napoli. Noto principalmente come un popolare venditore di pesce di Napoli e una sensazione di TikTok, Peppe ha accumulato oltre 200.000 follower e ha anche creato un format televisivo intitolato “Do you like pesce?” per Discovery+.

Peppe Di Napoli si è guadagnato una considerevole popolarità sui social media grazie ai suoi video in cui presenta i suoi prodotti e cucina, sperimentando sia ricette tradizionali che nuove. Proprio come con il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi ha deciso di includere alcuni concorrenti non professionisti, e Peppe fa sicuramente parte di questo gruppo.

Peppe Di Napoli è un volto noto su TikTok, Instagram e Facebook dove, sotto il nome di Pescheria Di Napoli, ha raccolto quasi un milione e mezzo di follower. Come citato da Barbara D’Urso su Pomeriggio Cinque, è stato menzionato l’anno scorso come “pescivendolo indignato” quando Alessandro Cecchi Paone, partecipante a L’Isola dei Famosi, aveva descritto Nathaly Caldonazzo come una pescivendola rumorosa.