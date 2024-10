Chi è Roberto Pace, il partecipante di “Il contadino cerca moglie”

Roberto Pace: il giovane allevatore di Preone alla ricerca dell’amore in “Il contadino cerca moglie”

Roberto Pace è uno dei protagonisti della nuova stagione 2024 di “Il contadino cerca moglie”, un programma di successo trasmesso su Canale Nove e disponibile in streaming su Discovery+. Originario di Preone, un piccolo comune della provincia di Udine, Roberto si distingue non solo per il suo lavoro di allevatore, ma anche per la sua ricerca dell’anima gemella attraverso questo innovativo format televisivo.





La storia di Roberto Pace: un allevatore tra tradizione e modernità

Nato nel 1999, Roberto Pace ha scelto di rimanere nel suo paesino natale, Preone, che conta circa 250 abitanti. A differenza di molti giovani che intraprendono il percorso inverso, cercando opportunità in aree urbane, Roberto ha deciso di mantenere un legame con la sua terra e di continuare a lavorare come allevatore. Insieme a suo fratello gemello Michele e alla madre, ha avviato una fattoria che ha permesso loro di unirsi nel rispetto della tradizione agricola locale, con un occhio attento alla sostenibilità.

Il quotidiano di Roberto è caratterizzato da una vita all’aria aperta, dove si occupa di capre, pastorizia e raccolti. Il suo profilo Instagram documenta non solo il lavoro nella fattoria, ma anche momenti di svago come vacanze e attività ricreative, rivelando un lato più personale e sociale della sua vita. Inoltre, il suo profilo include un link che rimanda alla fattoria di famiglia, dove producono specialità casearie di alta qualità, tra cui formaggi apprezzati.

Alla ricerca di un partner, Roberto ha deciso di partecipare a “Il contadino cerca moglie”. Attraverso il programma, spera di trovare l’amore e di condividere con una persona speciale il suo stile di vita e la sua passione per l’agricoltura. L’allevatore della comunità montanara di Preone ha affermato, nella presentazione ufficiale del programma, di essere più bravo ad ascoltare che a parlare, un aspetto che potrebbe giovare nella costruzione di una relazione autentica e profonda.

Il cast della stagione 2024, condotto da Gabriele Corsi, comprende una contadina e quattro contadini single, ognuno con la propria storia e la propria ricerca dell’amore. Tra i concorrenti ci sono figure interessanti come Annamaria, conosciuta come “la principessa sul trattore” da Volterra; Marco, gestore di una fattoria a Montefalco; Mauro, attivo nell’azienda agricola di famiglia a Olgiate Comasco; e Loris, produttore di frutta vicino a Cesena.

In un mondo in cui la ricerca dell’amore può sembrare difficile, soprattutto per chi vive in aree rurali, la partecipazione a “Il contadino cerca moglie” offre a Roberto l’opportunità di trovare una relazione sincera e duratura. Il suo orgoglio per la vita in un piccolo paese montanaro emerge chiaramente, riflettendo un forte attaccamento alle radici e alla comunità.